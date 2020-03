Il coronavirus arriva a UominieDonne. Corteggiatore positivo al Covid-19

Il Coronavirus lambisce il Trono Classico di “UominieDonne”. Alessandro Cannataro, ex Temptation Island 2019 e corteggiatore della tronista Sara Affi Fella, è risultato positivo al tampone del Covid-19. E’ lo stesso ragazzo a rivelare il suo stato di salute in un post su Instagram per avvertire le persone che sono entrate in contatto con lui due settimane fa e al tempo stesso per sensibilizzare i tanti, troppi giovani che credono, erroneamente, di non poter contrarre l’aggressivo virus.

Cannataro ha postato la foto con la mascherina e ha scritto: “24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa. #tuttoandràbene” (foto da @uominiedonneofficial).