Francesca Tocca e Valentin, Maria De Filippi allude al flirt. Ad Amici 19 scoppia la bomba

Il maestro di “Ballando con le Stelle” Raimondo Todaro balla sulle spoglie della terza controversa puntata di “Amici19” dopo che Maria De Filippi ha fatto un’allusione a un gossip rivelato dal settimanale “Chi” e silurato il ballerino Valentin.

La diretta di venerdì 13 marzo passerà alla storia per aver fatto saltare i nervi alla solitamente educata ed empatica Maria De Filippi, aspramente criticata dai social (per la prima volta su Instagram, Facebook e Twitter si leggevano le stesse osservazioni e condanne) per le modalità con cui ha silurato l’allievo Valentin che a sua volta aveva detto di voler abbandonare il talent perché si dava troppo spazio alle polemiche e poco alla gara. Durante la sfuriata mariana, il ballerino ha insinuato con espressione beffarda: “Reagisci così perché ho toccato un tasto dolente, adesso entriamo in altri discorsi… ho capito, non mi lasci parlare perché ho toccato un tasto dolente”. Maria De Filippi, colta in contropiede, ha dimostrato di essere una persona seria: “No, no, non sto parlando di quello che pensi tu. Non mi appartiene e non lo farei mai. Mi riferisco alla Titova. E’ vero che stai correggendo la tua maestra?! Credi di essere più bravo della Titova?”. Difficile credere che la De Filippi abbia voluto fare un’allusione precisa, la sua storia ha insegnato che non sguazza nel pettegolezzo, più verosimile che abbia dato una risposta diretta e sincera senza pensare che incidentalmente stava avallando un gossip esploso la scorsa settimana. Il settimanale “Chi”, infatti, aveva scritto che tra la ballerina professionista Francesca Tocca e il marito Raimondo Todaro c’era aria di crisi: “I due stanno insieme da 13 anni. Al centro della crisi potrebbe esserci il giovane ballerino Valentin molto coinvolto nella coreografie con Francesca Tocca”. Le parole della De Filippi sono sembrate una conferma dell’indiscrezione ed è scoppiata la polemica social: “Ha perso credibilità! perchè fare quel riferimento?", "Ma ho sentito bene?!", "Se ne frega che Francesca è sposata e ha una bambina", "Come le è venuto in mente?”. Di sicuro Raimondo Todaro si è levato un sassolino dalle scarpe pubblicando un’Instagram Stories lapidaria: “00.33. la diretta non è per tutti”. Una frecciatina alla conduttrice dopo l’ammutinamento di Valentin e la conseguente estromissione dal talent show.