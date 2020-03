Amici nel caos vince la serata ma non fa boom

“Amici19”, il talent show di Maria De Filippi si aggiudica la serata con 4.345.000 e 18.5% (con chiusura anticipata alle 00.33 anziché all’1.16), mentre la replica di “Ulisse – il piacere della scoperta” si ferma a 3.458.000 e 12.9%.

Il coronavirus ha messo in quarantena gli italiani e quei pochi programmi che stoicamente resistono beneficiano giocoforza dell’allargamento della platea in termini assoluti ma non alzano lo share. E' il caso appunto del talent show di Canale 5 che ha perso un punto percentuale rispetto a venerdì scorso. Su Rai2 il telefilm “The Good Doctor” ha catturato l’attenzione di 2.146.000 spettatori pari al 7.3% di share, mentre su Rai3 “Speciale Chi l’ha Visto?” è stato seguito da 1.535.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Italia 1 il film "Trespass" si è fermato a 1.727.000 spettatori (5.9%). Testa a testa tra “Quarto Grado” che su Rete4 ha ottenuto 1.410.000 spettatori con il 6.2% di share e “Propaganda Live” che su La7 ha messo a segno 1.380.000 spettatori con uno share del 6%.

Ma l’attenzione è tutta per la disastrosa terza puntata del Serale di “Amici” che si è snodata tra crisi di nervi dei ragazzi (a turno hanno minacciato di abbandonare il programma), microfoni gettati a terra, pongo-regolamento scandaloso, ammutinamenti, sfuriate, umiliazioni di professori (Alessandra Celentano e Timor Steffens, nda) e allontanamenti coatti da parte di una Maria De Filippi nervosa ed esasperata.