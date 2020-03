Renzo Arbore e il coronavirus. Ecco cosa consiglia agli italiani

Renzo Arbore rivolge un appello agli italiani: restate a casa durante l'emergenza coronavirus. E per convincere tutti richiama alla memoria la sua "Bandiera gialla, Bandiera gialla".

Lo showman chiede agli italiani di stare "tutti a casa. Mi rivolgo soprattutto ai maggiori degli anni '60: rimanete in casa e approfittatene per scoprire la rete!. Insomma per Arbore bisogna puntare tutto sulle nuove tecnologie.