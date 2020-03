Al GfVip tutti contro Sossio Aruta. Ecco perché

Al Grande Fratello Vip 4 tutti contro Sossio Aruta: “Lo mandiamo subito in nomination”. Sossio, ex “UominieDonne”, noto anche con il soprannome di Zonzo, è entrato nella casa dalla porta rossa pochi giorni fa, ma è già a rischio televoto.

Quasi tutti i vip si sono lamentati per la sua maleducazione: mette i piedi sul tavolo da cucina, lascia tutto in disordine e non pulisce mai. In più, credendo di essere divertente come Patrick, si è messo a fare scherzi notturni che hanno mandato su tutte le furie i coinquilini. Ha giocato a ping pong urlando senza ritegno, poi è entrato nelle camere e ha spentolato così forte che i vip si sono svegliati. Oggi, il malumore per l’atteggiamento inurbano di Sossio era dipinto sul volto di Fabio Testi, Adriana Volpe, Paola Di Benedetto, Patrick e soprattutto di Teresanna Pugliese. L’ex tronista ha detto: “Non mi fomentate altrimenti non si sa dove finiamo oggi. Sossio è maleducato, mette i piedi sul tavolo dove si mangia, urla alle tre di notte, pensa di stare al campeggio con i cugini, non pensa che sta insieme ad altre venti persone e deve rispettarle”. Patrick ha osservato che Aruta è greve: “Non ha tatto, fa gli scherzi da spogliatoio”. Stessa opinione di Fabio Testi: “Non è molto furbo, ci vuole rispetto e bisogna saper fare gli scherzi”. La conclusione? Sono tutti decisi a nominarlo nel corso della sedicesima puntata, in onda mercoledì 11 marzo.