Licia Nunez umilia Antonella Elia: ha chiuso con me

“Con me ha chiuso”. Al GFVip 4, è arrivata al capolinea l’amicizia (e la pazienza) di Licia Nunez con Antonella Elia. Durante la diretta di lunedì scorso, Licia difese Valeria Marini: “E’ vero non ha agitato il crocifisso per provocarla” e Antonella Elia rispose: “Vergognati! Vedrai che ti succederà, stai attenta adesso!”.

Per approfondire leggi anche: Adriana Volpe legge il biglietto proibito

Una minaccia che l’attrice non ha perdonato e non intende perdonare nonostante il buon rapporto che per mesi le ha legate nella casa di Cinecittà. Da due giorni non si parlano e la Elia l’ha definita con tono sprezzante: “La santa martire”. In cucina, Licia, imbestialita per lo scherzo notturno di Sossio e Antonella (hanno spentolato rumorosamente), ha detto: “Quello che hanno fatto stanotte è inaccettabile. Lo scherzo era da parte di Sossio e Antonella. Io avevo preso una medicina per dormire perché non stavo bene e non posso parlarne con la persona che dorme con me (Antonella, nda). D’altra parte mi ha minacciato, dopo che per 8 settimane l’ho sostenuta. Non ci penso proprio a rivolgerle la parola, siamo alla follia. Mi voleva attaccare indirettamente ma io non la degno di uno sguardo, con me Antonella ha chiuso. Ha chiuso. Mai nessuno si è permesso di minacciarmi, anche meno Antonella, anche meno. Questo non è più un gioco! Facessero vedere le immagini della diretta. Con lei non puoi mai esprimere il tuo pensiero perché se sei in disaccordo con il suo sei diventata una sua nemica. Con me ha chiuso. Posso stare senza parlarne tutta la vita. Non ho mai avuto bisogno di nessuno nella mia vita, figurati se ho bisogno di lei! Lei pensa di essere l’unica che ha sofferto nella vita. Mia madre mi ha insegnato una cosa, è cresciuta senza genitori ma non ha mai avuto un accanimento del genere nei confronti degli altri. E’ cresciuta senza un padre e senza una madre, è stata 10 anni in collegio dalle suore, ma non ha mai mostrato tanta cattiveria, anzi proprio perché ha vissuto una vita difficile dovrebbe essere comprensiva. Chi ha avuto una vita difficile non provoca dolore agli altri. Sei comprensivo, capisci il dolore”.

Fabio Testi ha usato poche e ferme parole: “Siamo a livelli molto bassi dal punto di vista umano, davvero molto bassi”. Fernanda Lessa (ancora convinta delle energie negative) e Teresanna Pugliese hanno concordato con Licia.