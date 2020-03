Heather Parisi asfalta Lorella Cuccarini. Ora litigano anche sui cinesi

Heather Parisi fa venire le cicale allo stomaco alla Cuccarini con un tweet di fuoco. E si agitano le acque a La vita in diretta.

Tutto dopo la frase della Cuccarini in merito all’emergenza Coronavirus dopo un commento social. La Parisi dice: “Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di Zaia sui cinesi o è intellettualmente in mala fede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito”. E parte anche l’hashtag: #ballerinasovranista. Una vera bufera.

Per approfondire leggi anche: L'incubo di Heather Parisi

Tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini i rapporti non sono mai stati rose e fiori. Già ai tempi di “Nemica amatissima”, uno show che le vide in tv insieme, organizzarono separatamente la conferenza stampa. Clamorosamente. Adesso questo post di fuoco della ballerina contro la conduttrice de La vita in diretta agita viale Mazzini.