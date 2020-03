Il Grande Fratello Vip mette al corrente la concorrente Valeria Marini che Vittorio Cecchi Gori piantonato in ospedale a seguito di una condanna a oltre 8 anni per bancarotta fraudolenta, ma la sua reazione è spiazzante: “Scusate pensavo fosse successo qualcosa a mia mamma”.

Alfonso Signorini, nel corso della puntata del 2 marzo, ha chiamato in confessionale Valeria Marini e l’ha edotta su cosa stava accadendo al suo ex Vittorio Cecchi Gori. La soubrette si è spaventata tantissimo ed è rimasta perplessa: “E’ di adesso la notizia? Sono vicina a Rita, mi dispiace, non se lo merita, quegli eventi erano molto complicati e ha ripreso la salute da poco. Mi dispiace molto”, poi l’ammissione quasi in lacrime: “Scusate, scusate, dico la verità, pensavo fosse successo qualcosa a mia madre”.

In studio Rita Rusic, presente per rispetto del contratto, ha fatto un appello a favore dell’ex marito e padre dei suoi figli: “Ha sbagliato ed è giusto che paghi, ma non con il carcere perché non sta bene e morirebbe. Avete visto tutti quando è entrato nella casa del GF che non camminava, era seduto, quasi aggrappato al tavolo. Bisogna trovare una formula alternativa”. Cecchi Gori ha 78 anni e a ottobre è stato ricoverato per gravi problemi di salute.