Fernanda Lessa in lacrime al GfVip: sono stata bullizzata

Fernanda Lessa scoppia a piangere dopo la diretta del Grande Fratello Vip 4: “Mi sono sentita bullizzata come da piccola solo perché sono diversa”. Il marito Luca la difende su Instagram: “Attacchi beceri e ignoranti. Pupo torna a cantare”.

Le accuse di Signorini, Pupo e Wanda Nara di fare riti woodoo e stregonerie varie per aver fatto il bagno con il sale oltre a farsi il segno della croce in modo improprio tutte le volte che passa Antonella Elia, hanno fatto crollare Fernanda Lessa. Un pianto disperato, quello della brasiliana che si è nascosta tra i letti della camera. Adriana Volpe l’ha consolata ricordando Mia Martini stroncata dall’infamia che portasse sfiga: “Hanno calcato tanto per far passare il messaggio che queste cose non si devono nemmeno pensare”.

La Lessa piangeva a dirotto e ha confessato: “Sono stata bullizzata perché diversa, Adesso le mie bambine subiranno bullismo a scuola. Per più di un anno ho pensato a come uccidermi. Per questo ho fatto karate, per difendermi, ma non attacco mai per prima. In puntata hanno fatto vedere soltanto le cattiverie, quando hanno parlato della mia religione mi sono tornati tutti i ricordi della mia infanzia. Mi maltrattavano perché ero diversa, la gente mi prendeva in giro, diceva che ero un po’ strega, per questo mi piacciono i pupazzi perché erano i miei unici amici, da piccola non avevo amici. Mi piacciono anche gli animali perché loro non ti giudicano. Ero bullizzata anche perché sono mezza indios, io andavo in una scuola di borghesi con tutti cognomi europei, erano tutti ricchi e io ero la poveretta indios”. Adriana Volpe le è stata vicino e l’hanno raggiunta anche Patrick e Paolo Ciavarro. Fernanda Lessa si è detta preoccupata per le figlie: “Ho paura che adesso le trattino male, i bambini a 11 anni sono cattivi, hanno fatto girare la foto di una bambina nuda in bagno chissà cosa ca**o diranno domani?!”.

La scena di Fernanda Lessa ripiegata su sé stessa non è piaciuta ai social e nemmeno al marito Luca Zocchi che su Instagram ha pubblicato un lungo post: “Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione, beceri e ignoranti, non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto. Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Capita, spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura, vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto "diverso" ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare...amore mio, stai tranquilla, la gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fottitene di quello che dicono dei barotti finti perbenisti...ti amo, tanto” e poi l’hashtag #pupotornaacantarecheforsetivienemeglio.