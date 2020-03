A “C’è Posta per Te”, il people show di Maria De Filippi in onda ogni sabato su Canale 5, una storia di tradimento involontariamente esilarante. Salvatore è sposato e ha due figli quando conosce la bellissima Miriana, 10 anni più giovane. Tradisce la moglie, si mette con Miriana e hanno un figlio. Solo che Sasà, incipiente stempiatura e fisico segaligno, ha un ripensamento: mette le corna a Miriana con l’ex moglie, viene perdonato e poi si fa beccare a frequentare chat erotiche. Insomma, un uomo affidabile. Salvatore ha convocato Miriana e la madre a “C’è Posta per Te” per chiedere perdono e avere una seconda chance: “Giudicatemi per la persona che sono, non per gli sbagli che ho fatto. Ti amo, la mia vita senza te non ha senso. Non posso vivere senza di te”.

La ragazza non si commuove: “Troppe volte ho sentito queste parole. Maria, ti ha raccontato tutto? Sì? Ok, io ho bisogno di un uomo”, “E io che sono?”, “Niente. Se il tuo è amore allora siamo rovinati. Io non sono un giocattolo. Sono una persona, sono una donna e sono una madre e non posso mettermi appresso a te” è la risposta secca di Miriana che riceve gli applausi del parterre. In questa storia comanda mammà: “Mia figlia si è andata a intortare in una storia più grande di lei. Anche le chat… sai che mi ha risposto quando ho chiesto perché? ‘Curiosità maschile’. A 35 anni?! E poi non era il momento… lei era tornata a casa con il bambino appena nato. Ma almeno copri, fallo di nascosto!” e Salvatore: “Ero solo, mi sentivo solo” e la fantastica suocera: “E ci voleva la compagnia delle chat?!”. Le risate sono inevitabili, Maria De Filippi sorride e sdrammatizza: “Non sarà il primo né l’ultimo uomo a frequentare siti porno”.

Tutto ruota intorno alle chat con 5 cam girl, ma Salvatore le considera una “scemitaggine”, crasi di scemenza e stupidaggine, e fa la vittima: “Sono state una leggerezza, anzi una scemitaggine. La mia vita non ha più senso senza di te, prometto che proteggerò la mia famiglia. Te lo sto dicendo con il cuore in mano, non posso più sbagliare, dammi la possibilità di dimostrarti che sono cambiato” e la mamma: “E che è successo?”, “Sarà andato da uno psicologo” punge Miriana aggiungendo: “Maria, io ho visto una lista sul computer, ho cominciato a prenderlo a schiaffi mentre dormiva, poi sono andato a toccarlo per vedere se era vivo, ti giuro, stava dormendo, l’ho preso a schiaffi, non ho capito niente più! E non ti dico cosa c’era scritto!!!”, la De Filippi divertita: “Me l’ha detto, ma vorrei evitare, d’altra parte cosa vuoi che scrivano? Penso anche che non è l’unico uomo al mondo che lo fa e lo fanno anche quelli sposati. Come la chiami da un’ora? Scemitaggine? Ecco, scemitaggine”. La storia ha preso una piega divertente, ma l’uomo è seriamente recidivo e Miriana, seppur innamorata, chiude la busta.