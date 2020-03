Mariagrazia a C'è Posta Per Te per la madre naturale e scopre che ha 7 fratelli

“Non sento niente per lei. Non ci ho mai pensato”. Antonia è la protagonista della terza storia di “C’è Posta per Te”, il programma di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera su Canale 5. Mariagrazia è stata adottata, ma per oltre 50 anni ha covato il desiderio di conoscere la vera madre e così ha chiamato “C’è Posta per Te”. I postini di Maria De Filippi hanno trovato la genitrice: è Antonia e ha altri 7 figli. La signora è tanto minuta nel fisico quanto arida nell’animo. Apre la busta e davanti a Mariagrazia dice serafica: “Non ci ho pensato per niente. È un capitolo chiuso. Cosa penso? Che è adulta, sposata, ha dei figli e tra poco diventa nonna. Le ho dato un’altra famiglia perché c’era poco lavoro, le cose andavano male e non ho potuto tenerla”. Ma si scopre che il padre di Mariagrazia è lo stesso degli altri 7 figli: sono fratelli germani. Il pubblico in studio è stupito e rumoreggia contrariato quando Antonia afferma lapidaria: “Non sento niente per lei, ormai sono passati tanti, tanti anni”. Al contrario,i fratelli e le sorelle (una in particolare) piangono e si commuovono: “E’ il ritratto di nostro padre”.

Maria De Filippi la punge: “Antonia tranquilla, Mariagrazia sa che sua madre è quella che l’ha cresciuta e te sei quella che l’ha messa al mondo. Questa è un’enorme differenza” e Mariagrazia ammette: “Non mi ha fatto piacere sentire quelle parole, ma sono passati tanti anni, se mi vuole conoscere bene, altrimenti pazienza”. Antonia chiede ai figli se desiderano conoscerla e una sbotta: “Ma certo! Lo chiedi pure?”. A scalfire la corazza di Antonia è uno dei figli: “Maria, so che può apparire dura, ma non è così, è solo una difesa per tutto quello che ha passato nella vita. Quando dice che non ci ha mai pensato non è vero”. Maria De Filippi apre la busta, i fratelli si stringono forte e con grande affetto. Anche la mamma si scioglie: “Abiti ancora a Canicattì? Allora scendo e vengo a trovarti”.