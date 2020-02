Da Gotham con amore. Michele B. sta uscendo con Antonella, dama originaria di Ravenna. La frequentazione va avanti, ma ci sono alcuni ostacoli da superare e un’identità da svelare. Michele dorme senza pigiama, cioè nudo e Antonella è rimasta sconcertata, ma mai quando ha appreso che il 59enne ha il costume originale di Batman e udite, udite, lo indossa per saltare sui tetti durante la notte. Tutto vero. Maria De Filippi ride sotto i baffi, ma l’occasione è troppo ghiotta per non perculare simpaticamente “l’ultimo cavaliere”.

Scatta così un’indagine che nemmeno il commissario James Gordon. Maria De Filippi punta la lampada su Michele che, gambe incrociate, occhiali in mano, non perde il suo aplomb: “Cosa ci fai con il costume di Batman?”, “Vado per i tetti”, “Ah, fai parcour. Non soffri di vertigini?”, “No”, “Lo sai di non essere Batman?”, “Sì, mi manca la batmobile”, “E come hai iniziato?”, “Ho visto il film e volevo essere anche io come lui, tutto qua. Ho la passione da quando ero piccolo”. L’interrogatorio è serrato: “Qualcuno sa della tua vera identità?”, “La mia ex fidanzata, ma non volevo che si scoprisse, non volevo che qui si sapesse che ero io”. “Hai mai incontrato qualcuno?”, “No, no. A che ora vado? Salto da un tetto all’altro da mezzanotte alle due”. Antonella però lo fa più pantofolaio: “Non è vero, va a dormire presto. Mi sembra un bambino non cresciuto”.

La De Filippi è affascinata: “Antonella io fossi in te continuerei, puoi scoprire un mondo. In fondo è coerente, mi sembra sia tutto in linea con la sua persona”. E infatti Michele si descrive come un uomo normalissimo, molto pignolo sul lavoro (ha un’impresa di disinfezione) anche se “la vita è un gioco ed è bello parteciparci”, Maria De Filippi lo asseconda come si fa con i matti: “Certo, ognuno nella vita ha le proprie passioni”. Prossimamente in Via Tiburtina il Bat segnale.