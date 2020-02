Il broker Michele è venuto a corteggiare la spigolosa Barbara De Santi. Sono usciti e stranamente le cose procedono a gonfie vele: nessuna lamentela da parte di Barbara che anzi ha solo parole di elogio per il timido Michele: “È proprio un bravo ragazzo. Sì, un bravo ragazzo. E non c’è un ‘ma’. Siamo andati a mangiare in un ristorante di Desenzano ed è andata bene, la seconda un po’ meno perché ho sbagliato ristorante e ci hanno servito pesce avariato. Mi trovo molto bene, non ci siamo ancora baciati perché lui va piano. Sono io che gli dico che è bello”.

Michele è un uomo pacato e tranquillo, in pratica è l’alter ego di Barbara, ma davanti a quest’affermazione sbotta: “Non ti ho mai detto che sei bella? Non è vero!” e si alza di scatto per darle un lungo bacio sulle labbra davanti a tutto lo studio. Ola del pubblico e applausi, stordita e felice Barbara che non si aspettava il colpo di teatro. Maria De Filippi ironizza: “Beh, on mi sembra tanto timido” e la dama si sbottona: “Sulla carta è l’uomo che desidero. Parliamo tanto sia di me sia di lui, mi chiama durante la giornata, è presente. Ho pensato ‘se si fa avanti e c’è anche il lato passionale, ho fatto bingo!”. Stasera cenano insieme e Michele promette scintille.