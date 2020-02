Valeria Marini e Antonella Elia, rissa totale al GfVip

Valeria Marini, Antonella Elia e Aristide Malnati. Cos’hanno in comune i tre concorrenti del GFVip4? La prima rissa verbale da quando la stellare Valeria è entrata nella casa di Cinecittà lunedì scorso: “Mi sei antipatica e che pa**e”, “Antonella, spruzzi veleno. Sei una calcolatrice e provocatrice”.

Antonella Elia non sopporta Valeria Marini, si sapeva che avrebbero litigato e così è stato. Questa mattina, in giardino, Valeria ha proposto all’amico Aristide di fare il delfino in piscina, Antonella si è intromessa: “Se ci vai, con me hai chiuso” e la Marini: “Ma Antonella perché sei così castrante?”. La Elia ha risposto male e Valeria le ha tirato una frecciatina: “Vedrai cosa è successo fuori, vedrai quando esci, avete fatto cose gravissime, è insorta tutta Italia” riferendosi agli insulti che lei e Zequila le avevano rivolto quando incontrò Rita Rusic (“ces*o, grassa, brutta”), ma la Elia non ha demorso: “Perché devi rinvangare? Credi di far ridere, di fare la simpatica, ma non lo sei, sei grottesca”. Il botta e risposta è andato avanti in maniera serrata: “Non lo faccio, io sono simpatica. Adesso comincia” ha detto la bionda Valeria, “No, non comincio. A me non sei simpatica. E’ quello che penso. Ma chi sei tu che credi di essere chissà chi” ha detto la Elia aggiungendo: “Odio le donne? Io non le odio, sono a favore di quelle che mi piacciono e te non mi piaci. Chiuso. Avrò problemi, a vederti mi vengono problemi. Sono stata cattivissima con Fernanda? Perché non mi è simpatica nemmeno lei, non mi piace. Poi se vogliamo discutere seriamente ok sennò sono parole buttate al vento”, ma la presidentessa del Bagaglino si è messa a ridere: “No, sono parole buttate al sole. Le persone che urlano hanno bisogno di autoconvincersi, su, fai un sorriso”. La provocazione di Antonella è proseguita: “Aristide c’hai il monumento nazionale, attaccati alle sue tette”, ma la Marini l’ha presa sempre sullo scherzo: “No, anche al mio cuore. Che spruzzate di veleno. Io stavo scherzando e spero anche te Antonella2, ma quella: “Io invece sono seria, serissima, speri che non sia così? Invece sono questa. Non mi arrabbio, dico le cose che penso. Un po’ di psicanalisi? Che pa**e, mamma mia, ci mancava questa in casa”. Davanti a Paola, Zequila e Aristide attoniti, la Marini ha risposto: “Questa è casa mia” e Antonella ci è andata giù pesante: “Eh, si vede che questa è la casa che ti meriti perché evidentemente fuori non c’hai un cavolo”. Controrisposta divertita di Valeriona: “Questo lo dici tu. Sei una soppressata di veleno. Ragazzi, ha atteggiamenti non normali, ha squilibri. Ha astio verso le donne, io so già perché, ma non esprimo giudizi. Tutto quello che Antonella dice è fatto per provocare, è calcolato. Le è andata bene la nomination annullata perché sarebbe uscita”. Poco più tardi, Antonella ha dato della pazza, strega e negativa alla Marini che però si è lasciata scivolare addosso le offese. Dopo aver fatto il bagno in piscina con Valeria, Aristide ha fatto una carezza alla Elia che ha replicato seccata: “Questa non te la perdono”, ma l’egittologo l’ha bannata: “Te e Valeria non siete sullo stesso piano, non devi prendertela. Valeria la conosco da 20 anni, è una vera amica, te ti conosco da poco e non so ancora che tipo di rapporto abbiamo, devo ancora scoprirlo”. Anche Zequila, che aveva giocato con la Marini e Aristide, è entrato nel libro nero di Antonella: “E’ inutile che ti siedi vicino a me. Ho capito da che parte stai, tanto è chiaro che io qui devo soffrire e soffrirò”.