Elodie-Masini, la clamorosa lite a Sanremo. C'entra il corpo...

Dietro le quinte dell'ultimo Festival di Sanremo non si è consumato solo il clamoroso strappo tra Morgan e Bugo. A svelare un altro retroscena è la cantante Elodie, che a RadioDueSocialClub ha confessato di aver avuto un momento di frizione con il collega Marco Masini appena 5 minuti prima di andare in scena. "Mi ha chiesto da quanto tempo non mangiavo, e ora sono ancora arrabbiata con lui" ha detto l'interprete del brano "Andromeda".

“Mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’”, ha raccontato ancora Elodie, aggiungendo di sentirsi "stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi". Urge un chiarimento tra i due artisti.