Al Trono Over di “Uomini e Donne" Barbara De Santi lancia il sasso e nasconde la mano: “Gianni Sperti sei un mantenuto”. L’opinionista la svergogna davanti a tutti e la dama minaccia di lasciare il programma. Michele, 49 anni, broker di Lugano, single, senza figli e sportivo, è il nuovo corteggiatore di Barbara, nota agli appassionati del dating show per essere polemica, divisiva e incontentabile. Gli uomini sono troppo vecchi o troppo giovani,troppo bassi o troppo alti, troppo vicini o troppo lontani, troppo intelligenti o troppo stupidi. Questa volta invece Michele è visto, preso, imbustato e portato a casa. Così Gianni Sperti la stuzzica: “Cosa ti è piaciuto? Che fa il broker?” e Barbara replica: “Potrebbe anche essere un broker sfigato che va di porta in porta, vive a Lugano? Potrebbe essere un frontaliere. Se vivesse in Italia e lavorasse in Svizzera sarebbe benestante, se abitasse lì avrebbe la mia medesima capacità d’acquisto”. Meglio di una radiografia al conto corrente. Poi fa un ruzzolone storico fissando Gianni: “Io non sono mai stata mantenuta a differenza di altre persone. Non l’ho dichiarato io eh…”. L’ha detto Paola Barale (“non abbiamo avuto figli perché lavoravo solo io e i figli si fanno insieme”).

Gianni non si scompone e la stana: “Ha preso una frase della mia ex moglie e l’hai riportata sui tuoi profili social, è la mia vita privata e risale a 20 anni fa, tu non c’eri e non ti riguarda! Sono ca**i miei. Se volessi parlare della mia vita, mi metterei seduto nel parterre, qui sono chiamato a esprimere pareri”.

Maria De Filippi commenta: “Non c’è niente di male. La parità esiste in tutti i sensi, il matrimonio è anche questo” e come Medusa pietrifica Barbara De Santi che aggredisce per difesa: “Mi tiri fuori le cose da bocca. Ma sei bugiardo, è impossibile, io non ho postato niente che riguardasse la tua vita, non sono scema, non mi do la zappa sui piedi. Portami le prove e ti chiedo scusa in ginocchio”.

Gianni Sperti la incalza: “Non ero un mantenuto, avevo il mio ritmo che era proporzionato ai miei guadagni, lei guadagnava di più e portava avanti la sua carretta. Non la mia. Ora voglio sapere perché riporti la mia vita privata sui tuoi social? Non è chat privata. E’ un profilo pubblico, ci sono i like!”, la De Santis continua a negare di aver fatto una porcata del genere, la redazione mostra le prove alla De Filippi e quella si arrampica sugli specchi: “Ma secondo voi vado a fare una roba del genere? Era una chat privata!”. Scoppia la guerra e Barbara minaccia le “colleghe” finché non si vede costretta a dire: “Sarò finita in un gruppo, mentre pensavo di parlare con una persona sola. Sono in buona fede e mi dispiace non essere creduta”.

Lo studio borbotta e MDF: “Io non capisco queste cose, se lo fai sbagli ed è chiaro che non può averti in simpatia”. Nessuno evidenzia che pur volendo credere alla buona fede sui social, non può esserlo in studio: ha scelto deliberatamente di tirare quella frecciatina a Gianni Sperti. L’idea che sia un “mantenuto” è per lei un chiodo fisso e lo ha voluto sottolineare anche in tv (forse perché sui social non aveva avuto abbastanza eco?). Maria De Filippi le parla come a una bimba immatura: “Sarai in buona fede, ma ci sta che lui ci resti male e non puoi stupirti se prova rabbia nei tuoi confronti. Le opinioni di Gianni sono pareri, non scorrettezze nei tuoi confronti. Tu dividi il mondo in chi è d’accordo con te e quindi è amico e in chi non è d’accordo e dunque nemico. Lo hai detto in risposta alla sua osservazione? Non è vero! Tu lo hai postato prima che ti dicesse questa cosa oggi”. Barbara De Santi ha un principio di lacrime e “minaccia” di lasciare il Trono Over, ma alla fine ci ripensa.