Il Grande Fratello Vip si allunga. Doccia fredda per Ilary Blasi, che fine fa L'Isola dei famosi

Il Grande Fratello Vip 4 si allunga. Il reality show di Canale 5 non terminerà a fine marzo, come previsto, ma sembra proprio che andrà avanti fino a fine aprile. A confermare l’indiscrezione del sito “Che tv che fa”, è stato lo stesso Alfonso Signorini che ieri sera, nel corso della dodicesima puntata del GF, ha elogiato i vip sostenendo che il programma va molto bene (in realtà gli ascolti sono al di sotto delle aspettative): “Siete bravissimi, stata facendo un Gf pazzesco, abbiamo aggiunto molte puntate”.

Mediaset non ha ancora comunicato ufficialmente il prolungamento tuttavia la frase del conduttore non lascerebbe spazio a dubbi. Ieri, sul sito "Che tv che fa" è comparsa l’anticipazione: “Una notizia a dir poco clamorosa che andrebbe completamente a scombinare i palinsesti della primavera di Canale 5 programmati fino a qualche giorno fa, è quella che la nostra redazione di cheTVfa è riuscita ad intercettare nelle ultime ore. Ebbene sì, dalle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, sembrerebbe proprio che quest’anno L’Isola dei Famosi non ci sarà più. Sembrava tutto ormai definito, con Ilary Blasi quale nuova conduttrice e la data di lunedì 20 aprile – rivelata dal nostro blog in anteprima – fissata come inizio”.

Il nodo sarebbero i modesti risultati Auditel e la paura di bruciare l’Isola dei Famosi per saturazione del genere reality (un rischio troppo alto per una tv commerciale). Sempre su “Che Tv che fa” si legge: “Così invece non sarà: Canale 5, di certo non pienamente soddisfatta dei risultati d’ascolto modesti del Grande Fratello VIP, ha preferito all’ultimo salvaguardare l’altro titolo forte dei suoi reality, evitandone la messa in onda a fine stagione. La domanda legittima da porsi allora è la seguente: da cosa sarà sostituita L’Isola dei Famosi? O meglio: cosa ci fa essere certi che questa non vedrà la luce? Senza dubbio la decisione dell’ammiraglia Mediaset di allungare ulteriormente la programmazione del Grande Fratello VIP anche nelle settimane successive alla Pasqua. A questo punto ci sentiamo di azzardare un possibile anticipo di Temptation Island nei lunedì di maggio e nelle prime due settimane di giugno: soluzione, questa, che permetterebbe al factual prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi di evitare la concorrenza degli Europei di calcio del prossimo giugno”.

La ricostruzione appare plausibile: meglio una media del 18% su un solo investimento che azzardare con l'Isola e affrontare un altro possibile mezzo flop. il gioco non vale la candela.