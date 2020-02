Serena Enardu (finalmente) eliminata dal GFVip 4. In nomination Pago e Licia Nunez: uno dei due uscirà venerdì 21 febbraio. Intanto nella casa di Cinecittà sono entrate tre peperine: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente, potenziali concorrenti. Nella dodicesima puntata del GFVip Antonella Elia sbrocca e accusa tutti, produzione compresa: “Fate share sul mio dolore”, mentre Andrea Montovoli svela il suo segreto: “Sono stato in carcere”.

GFVip: la tua maleducazione, le brutte intenzioni, ringrazia chi ti ha portato su questo palco

E’ la notte dei lunghi coltelli dopo la lite tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia per i piatti da lavare che ha spaccato la casa dalla porta rossa. Il clima è teso come una ragnatela appena tessuta. Alfonso Signorini bacchetta subito Antonella Elia: “Le immagini dimostrano che lo spintone di Patrick non c’è stato. Hai parlato a sproposito di bullismo e violenza sulle donne, cose che non al GF non ci sono state. Hai usato parole pesanti. Hai esagerato, perché?”, l’Elia nega l’evidenza delle clip che la inchiodano: “No, mi ha spintonato”. Davanti al riassunto che gli dà ragione, Patrick fa lo Sgarbi: “Bugiarda, bugiarda, crotalo, crotalo”. Mai visto così adirato. La Elia lo provoca: “Sei pazzo, devi farti ricoverare. Il pubblico applaude questo? Io ho detto solo ciccione di me**a. Montovoli è una nullità, Patrick è scemo, Adriana e Fernanda siete due pazze false. Non ci credo che il pubblico applaude! Che orrore”. Signorini difende Patrick: “Antonella non mi piaci. Le tue parole false sono della stessa gravità dello spintone che però non c’è stato. Non siete Alice nel paese delle Meraviglie!”. Durante il nero, Antonella persevera nel vittimismo, ma non una lacrima solca il suo viso. Parte un’invettiva contro il GF: “Perché sono venuta qui? Per i soldi. Lo stesso motivo per cui non vado via. Andrò ai Caraibi con questi soldi. Il pubblico non capisce un ca**o, non capisce una min**ia di quello che avviene. Applaudono il mostro. Pure Licia è una str**za. Mi sono messa qui per 4 soldi di me**a, 4 soldi di me**a, non ci sarei dovuta venire”. Al rientro dalla pubblicità, Fernanda Lessa alimenta le fiamme che divorano il cartonato di Cinecittà: “La Elia mi ha detto: ti spezzo in due brasiliana pazza”. Scontato che Antonella neghi, Fabio Testi conferma ed è di nuovo caos: “Fabio sei un ipocrita e un bugiardo. Vergogna. Mi fate schifo! Non ci posso credere: il pubblico inneggia quei mostri e le streghe al rogo mi state crocifiggendo, mi state sacrificando per gli ascolti, mi state usando per fare share”. Insomma lei potrebbe essere Bugo e Signorini, Morgan: “ringrazia chi ti ha portato su questo palco”. La fotografia da premio Pulitzer sulla sceneggiata antonelliana va a Rita Rusic: “Mi ha colpito la sua follia e il suo continuo cambiare le carte in tavola. Non si ritrova più”. Più tardi Patrick proverà ad avvicinare Antonella, ma sarà respinto.

GFVip: Pago dalle stelle alle stalle

Il secondo argomento della serata è la caterva di insulti dei Paghi a Fernanda Lessa, colpevole di aver detto che la coppia non le piace. Pago e Serena si arrampicano sugli specchi e riescono ad alzare un polverone, poi il cantante con arroganza bacchetta i coinquilini: “Vi sento bisbigliare, fatevi i fatti vostri. La mia storia con Serena non vi riguarda”. E allora perché la spiattella sulle spiagge dell’Is Morus Relais, su Instagram e sui divani della casa più spiata d’Italia? Mistero.Signorini è sul pezzo come non mai: “Fernanda, cosa hai detto a Adriana nell’orecchio?”, “No, non lo ripeto perché era una cattiveria gratuita” e la Volpe: “Giuro su mia figlia che non ricordo”. Segue faccia a faccia tra Luca, marito di Fernanda, e Pago sulla frase “devo eliminare fisicamente la brasiliana”: Signorini dice che Pago non ha pronunciato “fisicamente”, il cantante nega e fa la morale: “Mi vedi come mezzo uomo? Fai crescere tua moglie che è mezza donna da un mese. Non deve stare qui a criticare Pago e Serena”. Il cantautore sardo ce l’ha con la brasiliana perché non lo ha spalleggiato come da ordine di scuderia, pardon agenzia.

La Tata e Mamma Fitvia

La zia Vittorina non è l’esuberante Tata Francesca, ma è pur sempre la tata di Fabio Testi, 78 anni. L’attore ha avuto tanti amori, una separazione dolorosa dalla prima moglie (“vent’anni di tribunale”) e un punto di riferimento: la Vittorina che si è preso cura di lui e dei figli. Wanda Nara piange per questa forma di “grande amore” e Aristide scrive un pomposo geroglifico: “E’ una pagina di letteratura televisiva”. Sorpresa anche per Serena Enardu, l’eterna tronista: “Se esco mi mancherà Pago, tutto il resto no”. Riceve una letterina del figlio: “Non lo sai, ma ti seguo sempre”. Chi l’avrebbe mai detto! Una cosa è certa come il papillon di Signorini: la smorfia di disgusto di Wanda Nara quando ascolta Serena.

GFVip: Serena Enardu eliminata

Serena Enardu fuori dal GFVip 4 al terzo tentativo utile: solo il 38% delle preferenze contro il 62% di Fabio Testi. Alla lettura del verdetto da parte di Fernanda Lessa, in studio è esploso un boato di gioia ed è partito un coro per Fabio, mentre Elisa De Panicis ha applaudito come se non ci fosse un domani. Pago l’accompagna alla porta rossa e Serena tira l’ultimo mer**ne ai vip: “Ciao anche ai cafoni che non si sono avvicinati”. Non pensa che dopo i tanti insulti che ha riservato loro, sarebbe stato ipocrita. L’ingresso in studio di Serena è freddino: “Mi immaginavo l’uscita perché non sono entrata io, ma la mia storia con Pago. Mi ha penalizzato quello”. Quindi, gira e rigira è colpa di Pago. Poi aggiunge che si sposeranno. Ha firmato per il prossimo format: il Boss delle Cerimonie. Viene fuori pure il “mign**ta” che ha riservato ad Adriana Volpe per un trancio di salmone e la conduttrice Rai perde l’aplomb: “Migno**a, lo dici a qualcun altro. Basta!”. Scatta una querelle meschina sulle porzioni di salmone che non convince Wanda Nara: “Non ho ancora capito la vera Adriana”. La Volpe furiosa si rivolge alla new entry Teresanna: “Prima di smascherare me, la santarellina, bisogna smascherare la para**la”.

The Ciavarros

Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi si sono separati anni fa, ma sono in ottimi rapporti e lunedì sera si sono riuniti al figlio Paolo che per l’occasione si è pettinato con una leccata di vacca e prima di incontrare i genitori, Signorini ruba a Barbara d’Urso la stanza del cinema per ammorbarci con la storia tra l’influencer dall’età misteriosa e il figlio d’arte. Quando Massimo vede il figlio Paolo non usa mezzi termini: “Ma che sei cretino? C’avevi dei dubbi che fossi orgoglioso di te? Sei onesto, rispettoso, buono, il segreto per essere felici è vivere il momento”. Sono bellissimi insieme, scioglierebbero anche chi ha un bidone della spazzatura al posto del cuore (cit.) e l’arrivo di mamma Eleonora è sapore di sale: “Non sei il giovane Werther, sorridi! Non farti pigliare dal languore malinconico, sei uguale a me. Sii felice. Ma che ti sei fatto ai capelli? Un te li fa più toccare da Zequila”. Alfonso Signorini rompe l’idillio mostrando l’intervista in cui Eleonora Giorgi esprime le sue perplessità su Clizia Incorvaia però l’attrice stempera: “No, in realtà non emetto giudizi sulle fidanzate dei miei figli e li rispetto”. Clizia ci rimane male ma non può sottrarsi all’imbarazzante presentazione ai suoceri per volere di padre Signorini. Più tardi l’influencer ammette: “Io non avevo bisogno di questa situazione, non mi fa gioco, non so cosa pensano i miei e gli avvocati, ho una separazione in corso, il giudice vedrà tutto, io ho molto da perdere, Paolo no, al massimo ha vissuto una maGGia, però mi godo il momento”.

Le sexy dee del GFVip

Tre nuovi ingressi fanno esplodere il Grande Fratello. Presentazione scoppiettante per Teresanna Pugliese: “Ho partecipato tre volte a UominieDonne, sono napoletana e sono un vulcano. Non le mando a dire e vorrei smascherare Adriana Volpe, la leader, la santa della casa”. Da bollino rosso quella della biondissima Asia Valente, tutta c**o e ciglia finte: “Vengo dalla campagna, sono modella, coniglietta di playboy, ho molti follower perché sono simpatica, ma ha anche per un bel lato B, Denver fa sognare, ma sembra dorma in piedi. Se piaccio bene, altrimenti ciao”. Denver: “Ci siamo conosciuti a New York e se dormo ci sarà stato un motivo” e Wanda Nara: “Ma fai PISCiama party con tutti Denver! Pupo ha gli ormoni in SCiubuglio”. Elisa : “Con lei non ci puoi parlare” e Pupo: “Nella vita ci vuole c**o”. Sara Soldati, 20 anni, è una bomba a orologeria: “Sono di Bologna, sono single e ho gusti difficili. Mi piace chi ci sa fare come Zequila. Voglio smuovere le acque e c’è una storia in casa che non mi convince”. Il primo piano sulle sue terga nuda la dice lunga su cosa ci attende. Gli ormoni di Antonio zampillano fino a Roma Nord e Wanda Nara è disgustata: “Zequila potrebbe essere tua figlia”, “Che me frega” risponde secco il playboy della Salerno-Reggio Calabria. Le tre ragazze sono potenziali concorrenti e presto si conoscerà il loro destino.

Zequila bum bum: se i divani potessero parlare

Antonio Zequila ha dichiarato di aver avuto un flirt con Adriana Volpe: “Non voglio essere inelegante e sto zitto, di sicuro 20 anni fa a Zequila non ha detto di no mai nessuno”, la Volpe lo smentisce: “No, non ci ha provato e qui mi fermo, è meglio”. Wanda Nara è una capinera: “Ma siete stati a letto insieme o no?”, Adriana gira la domanda a Zequila che dà una risposta memorabile: “Ci sono anche i divani!”. Mitico. “Ma sei scemo?”, “E’ una battuta. Lasciamo perdere dai”. Signorini mette il carico da 100: “Neghi perché è da sfigati essere stati con Zequila?” e l’attore, che è narcisista più di Narciso, digrigna i denti: “Questa non te la faccio passare, gentiluomo sì, ma sfigato no”. Ah se i divani potessero parlare!

Il GFVip e il grande segreto

Cade il velo sul passato doloroso che ha traumatizzato Andrea Montovoli: è stato in carcere. Il padre è morto quando aveva 40 anni per un aneurisma e la sua vita è cambiata: “Un giorno mi sono ritrovato con un fucile a pompa puntato dietro la nuca, quando mi hanno messo le manette ho capito che ero salvo. Dopo sei mesi di reclusione ho capito che il teatro, una delle attività in carcere, era quello che volevo fare”. Montovoli non scende nei dettagli: “Nella vita si sbaglia, è un mostro che ho voluto tirare. Avevo solo 17 anni e commisi quell’errore. Adesso lo racconto con l’intento di essere d’esempio agli altri”.

Nomination

Gli immuni sono Adriana, Fernanda, Clizia e stranamente Antonella per le donne; Andrea Denver, Antonio Zequila, Andrea Montovoli e Patrick per gli uomini. Al televoto vanno Pago e Licia Nunez. Venerdì 21 febbraio, il meno votato sarà eliminato definitivamente.

GFVip night

Signorini dà la buonanotte con la foto in body rosso di Wanda Nara: nessuno dei vip è interessato, tranne Zequila. Ma l’argentina è autoironica: “Alfonso, nessuno aspetta questa foto, che diSCI?! Non gliene importa niente”. Santa donna.