Alfonso Signorini, il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, aveva annunciato che lunedì 17 febbraio ci sarebbero stati nuovi ingressi e oggi è arrivata la conferma: tre vip stanno entrando nella casa di Cinecittà e sono tre donne.

Il comunicato Mediaset recita: “Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la porta rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai vipponi?”. Il sito Bitchyf ipotizza tre nomi: Patrizia Rossetti, regina delle televendite dopo essere stata per anni il volto di Rete 4, l’ex miss Italia Arianna David, già partecipante dell’Isola dei Famosi, e Sara Tommasi che in un’intervista a Manila Gorio rivelò: “Entrerò al GFVip ma non subito, ho ottime possibilità di entrare dopo qualche settimana dall’inizio”.

Per approfondire leggi anche: Patrick svela il suo segreto al GfVip

E’ probabile che le vip si sfideranno al televoto per decidere chi delle tre deve restare nella casa di Cinecittà. Ma sarà interessante scoprire come saranno accolte dai vip della prima ora: al GFVip 2 entrarono Raffaello Tonon, Carmen Russo e Corinne Clery e nacquero gli “Oneston”, cioè l’amicizia tra Tonon e Luca Onestini, mentre al GFvip 3 furono buttati nella mischia Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsé e Ela Weber. Il divulgatore si fa ricordare per una scenata becera con Silvia Provvedi e la Monsé per la figlia Perla Maria, oggi presenza fissa in diverse trasmissioni tv.