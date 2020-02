Emma Marrone spiazza tutti a C'è Posta per Te: basta ho dato

A “C’è Posta per Te”, Emma Marrone e il padre Rosario sono il regalo di un emozionato papà Pino alla giovanissima figlia Lidia che ha superato un tumore maligno. Emma è donna e artista immensa: “Maria, mio padre si mette l’abito da cerimonia solo quando sta con me” e Rosario: “Eh io aspetto di metterlo per accompagnarla all’altare”, però la cantante lo spiazza con una battuta: “Ci sono papà che accompagnano la figlia all’altare e papà che lo fanno in televisione! Va bene lo stesso no?”.

Quando si siede vicino a Lidia, l'artista salentina scopre la sua vulnerabilità: “So come ci si sente (pochi mesi fa è stata operata per una recidiva tumorale, nda). Ho fatto tre volte il giro, mo’ basta, ho dato! So che ti rimane quell’ansia e hai paura a essere felice perché pensi che prima o poi la felicità si rompa un’altra volta, abbiamo paura di illuderci, però ti dico: goditela, hai vinto tu e se hai vinto una volta, continuerai a vincere sempre”.

Emma alterna i registri: da seria a spiritosa. “Noi siamo del Sud e quindi abbiamo bussato con i piedi” dice prima di regalare alla giovane un corso di pasticceria e i biglietti per vedere il concerto a Napoli. Papà Rosario non è da meno: “Lidia mi raccomando torna a casa presto, non come lei. Quando vinse il Festival di Sanremo tornò alle 4 del mattino e io la rimproverai. Io ci sarò sempre anche se mi dice vaffa…tu però non fare come lei che mi diceva le bugie, diceva "dormo a casa di…" ed era al concerto di Vasco Rossi a Imola”. Emma lo punzecchia: “Oh Maria, adesso papà torna al paese e firma autografi!”.