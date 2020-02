Mara Venier zittisce la sorella di Morgan, Roberta Castoldi. A Domenica In tiene ancora banco Sanremo e il caso Morgan-Bugo con la lite sul palco che è costata ai due cantanti l'eliminazione dal Festival. In studio Bugo, in collegamento la sorella dell'ormai ex amico Roberta Castoldi. Dopo la telefonata della mamma in diretta a "Vieni da me", condotto da Caterina Balivo, ci pensa Roberta a difendere il cantante. "Non c’è stato nulla di costruito, si è voluto portare un brano a Sanremo e quello che ne è venuto fuori è stato più potente. Il dissing che ne è uscito poteva essere gestito con più artisticità da Bugo. Mi sarei aspettata la reazione con un’invettiva altrettanto vivace, il palco è uno spazio sacro e poteva giocare la palla che gli era stata lanciata".

"Quello che ho fatto è stata una cosa così spontanea. Nella mia reazione è venuta fuori la mia vera natura, ho preso un foglio per stizza e sono uscito" replica Bugo. In studio però ci sono anche Giampiero Mughini e Pierluigi Diaco che attaccano Morgan e non giustificano il comportamento. Anzi da parte di Diaco, altro ex amico, arriva una pesante frecciata sullo stato psicofisico del cantante: "Ritengo che sia posseduto da abitudini negative, spero che se ne parli senza più ipocrisia". Per questo la sorella si indispettisce e chiede alla Venier di aiutarla. La conduttrice le dà la parola: "Morgan e Bugo - dice Roberta - sono coloro che stanno sul palco, subendo le conseguenze di una cattiva gestione e sono stati squalificati. Ma coloro che gestiscono dietro di loro tutti i rapporti più difficili non sono stati licenziati ed anzi continuano a lavorare vivendo di questi litigi… ci sono troppe persone incompetenti che non sanno i bisogni dell'arte". Mara Venier risponde mettendo al centro del discorso l'amicizia, in quanto i due sarebbero legati da un rapporto di affetto da molti anni, ma la sorella di Morgan risponde sarcasticamente che "chi trova un amico trova un tesoro". In più di un'occasione anche Morgan in varie interviste ha dichiarato che Bugo dovrebbe ringraziarlo, poiché l'ex conduttore di X Factor lo avrebbe, finalmente, portato alla tanto agognata popolarità. "Io l'ho fatto esistere" ha dichiarato più volte.

Per questo la Venier sbotta contro Roberta: "Ma allora siete proprio così di famiglia" dice e alla fine le rinfaccia pure di parlare del fratello ma di non vederlo da un anno. Roberta cerca di giustificarsi: "Non ci vediamo per questioni legate al tipo di vita, io sono diurna lui un notturno. Marco è una persona molto buona che ha senso dell’amicizia. Io e lui non ci sentiamo da tempo ma io è come se lo sentissi parte di me, della mia vita… anche lui sente la stessa cosa. Riguardo alla cover di Endrigo, io consiglierei di sentire anche il maestro Valentino Corvino. Il risultato dal punto di vista dell’orchestrazione andava bene. Quello che era orrendo era il cantato. Io e Marco abbiamo una vita molto impegnativa…". Ma la Venier insiste: "Non lo vedi da un anno... Lo ha detto tua madre alla Balivo, ero a casa con la febbre e ho visto tutta la puntata".