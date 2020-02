Al Grande Fratello Vip 4 è scoppiata la "guerra tra fazioni"? Patrick Ray Pugliese guida la rivolta dei concorrenti sistematicamente ignorati contro gli onnipresenti e protetti Pago e Serena Enardu: “Facciamo il nostro GF dentro il loro GF, per scherzare ci mettiamo attaccati a loro quando litigano o si sbaciucchiano. Non mi piace la piega che sta prendendo questo GF”. Andrea Montovoli concorda ed è in aperta protesta con la produzione: “Per me è stato un San Valentino di me**a. Se mi gira il ca**o me ne vado”. A sua volta la coppietta sarda replica caustica: “Vuole andarsene? Lo faccia! In realtà sta qui per 4 soldi”.

L’undicesima puntata ha fatto esplodere il malcontento nella casa di Cinecittà. Alfonso Signorini si è fossilizzato sulla coppia Pago-Serena Enardu anche se ieri è rimasto fregato perché credeva di scatenare ire funeste con la rivelazione delle avvenute corna da parte di Serena con il tentatore Alessandro, ma Pago lo ha botolato dicendo di essere al corrente di tutto: “Ci siamo lasciati per 5 mesi e ognuno dei due poteva fare ciò che voleva. Se dovessi raccontare io delle donne che vengono a sentirmi cantare nei locali…”. Fine di una breve storia triste. Tuttavia, il trattamento di favore riservato alla coppia, in particolare a Serena, l’unica concorrente di reality eliminata per ben due volte e ancora in gara (lunedì sarà la volta buona?), è giudicato scorretto da Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese, Fernanda Lessa e Paolo Ciavarro (quest’ultimo tende a esporsi poco avendo tanta visibilità grazie al flirt con Clizia Incorvaia, a sua volta ondeggiante tra una fazione e l’altra).

A fine puntata, Montovoli si è confidato con Paola Di Benedetto: “Per me è stato un San Valentino di me**a, non devo farmi aspettative sulla puntata, non c’è stata alcuna risposta alla lettera che le ho mandato. In confessionale hanno tutti i riferimenti, potevano mandare una risposta scannerizzata e fotocopiata come quella di Rita che era una foto whatsapp. Se mi parlate di San Valentino non brindo, se mi gira il ca**o io esco, vedrai lunedì. E’ un gioco forza quello che fanno… lo so… ma mi stancherò… io non farò mai il nome di lei, non è dello spettacolo e non voglio sottoporla alla pressione mediatica che le può arrivare, è pesante, non voglio che sia bombardata per colpa mia, magari dalla d’Urso, è una relazione che sto coltivando da due anni. Se farò il nome, sarà per nostra volontà, una volta uscito… adesso mi girano i co***oni ma va bene, però posso stancarmi. Prima di entrare ho parlato con lei di un eventuale chiamata, ma lei è come mia sorella, non è interessata la mondo dello spettacolo o della moda. Mi ha detto che se è costretta viene, ma preferirebbe di no, moda. E poi ho anche cose pesanti legate alla claustrofobia, legate a una cosa successa sei sette anni fa, ogni tanto ritorna ed è pesante”.

Paola Di Benedetto lo ha invitato alla calma: “Devi capire anche gli autori, non vuoi fare il nome, non vuoi dire niente, come lo impiattano? Non gli dai possibilità di lavorarci. In fondo a te cosa cambia? Che l’hai rivista prima del tempo?”. Serena e Pago hanno sentito tutto e la sarda con l’abituale eleganza ha commentato con Elia: “Dice sempre che vuole andar via, ma vai! Chi ti trattiene! E come mai non va via? Te lo dico io: perchè gli servono i 4 soldi del Grande Fratello. Per i 4 soldi del GF. Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'euro. Lui qui fa zero!”. Successivamente Andrea Montovoli è rimasto pensieroso e intorno alle 4 di mattina si è confrontato con Patrick, Paolo e Clizia sull’andamento del reality: “Quando ho nominato Pago volevo essere il più sincero possibile. Ho detto che sarebbe TECNICAMENTE interessante vederlo contro Serena al televoto. E’ il terzo GF che faccio, dovrebbe essere un lavoro ormai, ma non è così, ormai fa parte di me e preferisco essere sincero. Io non voglio esprimere pareri su storie d’amore di cui non me ne frega un ca**o. La vostra storia (riferendosi a Clizia e Paolo) mi piace perché è positiva, se anche voi però cominciaste a dire ‘di tuo fratello non mi frega niente, non capisce un ca**o, anche voi mi sareste sul ca**o. Se comincio a sentire parolacce, insulti ai parenti e come stasera corna, perché sono corna, mi girano le pa**e. Ho pensato che se lei tornava dentro, avrei nominato Pago perché credo che debba giocarsi il televoto e che per una volta debba tirare fuori i co**ioni, è da luglio che lo seguo come telespettatore. E gliel’ho detto in faccia con la nomination. Ha fatto il pazzo per un like, poi viene a sapere che ha passato un weekend con il tentatore e non fa un ca**o. Questo fa girare i cog**oni. Serena era talmente innamorata e seria che è andata a farsi il weekend, poi è iniziato il Grande Fratello… ma non fatemi parlare, Pago è bravissimo, c’è il fratello che si è espresso chiaramente”.

Patrick non è contento della piega che sta prendendo questo GF e scherzando lancia un’idea: “Dato che questo ca**o di programma segue solo loro sotto la tenda che litigano, allora io voglio andare vicino a loro e farmi l’aperitivo così ci inquadrano. Dobbiamo portare il nostro programma dentro il programma di Pago. Dobbiamo fare gli invasori del Grande Fratello di Pago. Così io mi faccio il GF dentro quello suo ma senza parlare della loro relazione. Da domani per 5-6 volte gli andiamo vicino mentre litigano o si baciano e iniziamo a parlare di surf, di mangiare… è per scherzare, è una ‘ienata’”. Montovoli si è detto d’accordo e ha osservato: “Ma che l’abbiamo fatta a fare questa puntata? Tanto rumore per nulla, non è uscito nessuno. Serena mi ha nominato perché non l’ho invitata a fare il pane. Roba da matti! Domani mettiamo un cartellone e scriviamo ‘pane’ così chi lo vuole fare viene e prende il bigliettino”.

Il giovane attore sposa anche l’idea del photobombing di Patrick: “Mi piace l’idea di Patrick. Facciamo come il disturbatore Paolini. Domani mi ritroverò casualmente con un tavolino acchittato al momento vicino a loro a parlare del tempo.. la casa è questa, se fossimo al bar cambierei bar. E’ uno scherzo, si può fare. Visto che loro si baciano qui, si baciano lì, anche io faccio il ca**o che mi pare”. Poco prima Antonella Elia aveva attaccato Andrea Montovoli per averla nominata a causa delle brutte parole riservate a Barbara Alberti: “Invece di difendermi quello che fa? Mi nomina. Ci sono modi e modi, lui mi ha dato della machiavellica e io allora penso che sia un co**ione. Fa tanto l’amico e poi mi nomina perché secondo lui mi sono rivolto male a Barbara. Allora vatteli a comprare i tappi per le orecchie! Adesso glieli levo, sono miei e me li riprendo”, Paolo Ciavarro la sente e la Elia: Sì, me li sono ripresi, erano miei. E’ poco? Eh ma in questo posto abbiamo poco”. La ritorsione meschina non ha sortito l’effetto sperato: Montovoli ha incassato con superiorità: “domani le rendo anche gli altri, si è dimenticata che nella bustina ce n’erano altri quattro”.