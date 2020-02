Grande Fratello Vip, Licia Nunez smentita. E riesplode la lite con Adriana Volpe

Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, Adriana Volpe è stata vittima di uno scherzo di pessimo gusto (le hanno fatto credere che il marito l’aveva tradita) come hanno puntualizzato i coinquilini Andrea Montovoli e Patrick Pugliese. Ma la conduttrice ha vissuto anche un momento di gloria quando Signorini ha smentito Licia: “Abbiamo rivisto i filmati e ti assicuro che Adriana non ha mai detto a Paola che si sarebbe giocata la carta della famiglia in maniera opportunistica nelle puntate successive. Quella notte stavano solo facendo ipotesi su cosa poteva accadere se fosse uscita”.

L’attrice però non ha cambiato opinione: è convinta di non aver mal interpretato le confidenze notturne. Dopo la diretta, Adriana ha provocato Licia: “Adesso possiamo chiudere la vicenda? Hai capito di aver sbagliato? Ci mettiamo un punto? Il discorso è chiuso oppure no? Ti è chiara questa cosa che non avevi capito bene?”. L’attrice ha ribattuto: “Non voglio parlarne. Vuoi riprendere il discorso? E non usare quel tono da maestrina con me”, ma la Volpe ha insistito: “No, voglio mettere fine e voltare pagina. Mi rispondi sì o no? Sì? Mi dai questa soddisfazione?”, ma Licia ha dribblato provocando l’intervento di Antonella: “E’ giusto che te le dia soddisfazione e le chieda scusa”. A questo punto la Nunez l'ha invitata a farsi i cavoli propri e Serena Enardu ha punzecchiato Adriana: “Non è una frase che chiude il cerchio, è stata estrapolata da un discorso più ampio. Uno può anche non metterlo il punto”. Licia è rimasta irremovibile: “E’ chiusa per chi questa cosa? Per me è così. Ognuno rimane sul proprio punto di vista. Ti sei tolta i tuoi dubbi? Meno male!”.