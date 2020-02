Loredana Lecciso torna in tv. Ed è pronta a raccontare a Domenica Live la sua storia con Al Bano Carrisi (con il quale ha avuto due figli, Jasmine e Bido). “La passione con Al Bano non si è mai spenta”, ha svelato di recente a Chi Loredana. Ed è proprio di questo che parlerà in diretta a Domenica live. La Lecciso si confiderà con la d’Urso in un’intervista face to face. Senza filtri. Sul divano bianco che ospita tantissimi personaggi e dove vengono consumati i più grandi scoop.

Proprio negli studi della d’Urso - qualche mese fa - Loredana aveva mandato uno dei tanti messaggi distensivi a Romina Power (ex moglie di Al Bano). Un vero appello, per adesso inascoltato. “Prenderei anche un caffè con lei”, aveva detto la Lecciso. E qualche giorno fa, invece, ha rimarcato: “L’applauso all’Ariston ricevuto da Al Bano e Romina è l’applauso dell’Italia”. Ennesimo messaggio distensivo che rompe il gelo. Almeno da parte della Lecciso.