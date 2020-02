Il tempo al Grande Fratello Vip non passa mai. Nessuno dei concorrenti ha l’orologio al polso. Si sa: regola numero uno del giorno non avere contatti con l’esterno e la vita di tutti i giorni. Compresi gli orologi. Ma c’è un segreto: nella casa del Gf vip il tempo viene calcolato lo stesso. Come? Con il timer del forno. È Michele Cucuzza, ex gieffino, fresco di uscita, a svelarlo in diretta ad RTL102.5 Viaradio.

“Rimarrete stupiti, ma vi posso confermare che un orologio c’è e nessuno lo sa”, racconta l’ex conduttore de La vita in diretta. “Nella casa c’è il forno e lì, sul display, c’è l’orologio. A volte funzionava, altre no. Ma il Gf cambiava in continuazione orario e noi, praticamente, non capivamo mai l’orario”, precisa Cucuzza. Il suo ritorno in tv potrebbe essere dietro l’angolo. Infatti, da indiscrezioni, a Cologno Monzese si parla di un programma tutto nuovo nel weekend che potrebbe condurre con Adriana Volpe. Lui non sa ancora nulla e dice: “Incrocio le dita”. Si tratterebbe per lui di un ritorno in pompa magna, dopo una lunga parentesi a Telenorba con un programma del pomeriggio.