Diletta Leotta e Manuela Arcuri insieme, foto super... e la maglia è trasparente

Diletta Leotta e Manuela Arcuri abbracciate e sorridenti. La foto è stata pubblicata dalla stessa Arcuri sul suo profilo Instagram: "Diletta ed io dopo la diretta, grazie per la bella esperienza... a presto!!!, ha scritto l'attrice e modella. I fan sui social sono letteralmente impazziti: "Non ho parole per descrivere tanta bellezza", scrive Roberto. "Che coppia... che spettacolo", risponde Raffaele. E ai tanti adulatori non deve essere sfuggito un particolare: la maglia trasparente della conduttrice di Dazn, reduce da poco dalla esperienza del Festival di Sanremo, che lascia intravedere qualche particolare...