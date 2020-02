Claudio Lippi guarisce dalla bronchite. Torna a La Prova del cuoco

Torna il sereno a La prova del Cuoco, dopo un lungo stop Claudio Lippi è in onda. Claudio Lippi è tornato. Un lungo periodo di stop a La prova del cuoco, a causa di una bronchite, ha lasciato i telespettatori in ansia. Adesso sta meglio ed è tornato in tv. Sui profili social del conduttore c’è la conferma che il brutto periodo è alle spalle. Soltanto qualche settimana fa aveva pubblicato un video a casa con la bronchite.

Per Lippi, che vanta una carriera formidabile in tv, è proprio un bel momento professionale. Recentemente ha raccontato che alla prova del cuoco tutto è nato dopo un’ospitata, lo scorso anno. Che ha funzionato. Quindi la telefonata da Mamma Rai e l’arrivo come ospite fisso nel cast della Isoardi. Grembiule e padelle in mano, Lippi ha letteralmente stupito tutti per simpatia e capacità di stare in tv. L’ha dimostrato di nuovo, per l’ennesima volta.