Aristide Malnati sbotta. Così scoppia il giallo bestemmia

Aristide Malnati, l’egittologo concorrente del GFvip 4, ha bestemmiato? Nel corso della decima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha scherzato con l’amico di vecchia data: “Allora niente da fare, Antonella ha fatto pace con Pietro, per te è mai una gioia”.

Nel passaggio dallo studio alla casa, Malnati ha borbottato qualcosa. Nella confusione generale sembra che abbia pronunciato una bestemmia in diretta (“Dio ca*e”). L’audio non è chiarissimo, però a un secondo ascolto appare più probabile che Aristide abbia detto un verosimile: “E’ il mio karma”. Quindi giallo risolto. Probabilmente, in giornata, il Grande Fratello, da sempre intransigente su episodi del genere, rilascerà un comunicato per fugare ogni dubbio così come ha fatto qualche settimana fa con una presunta bestemmia di Antonio Zequila.