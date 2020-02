A Domenica In c'è Selvaggia Lucarelli. Perché Elettra Lamborghini scappa via

A Domenica In c'è Selvaggia Lucarelli. E Elettra Lamborghini scappa via. Clamoroso ma vero. E' andato tutto in scena durante la puntata dedicata ai cantanti di Sanremo 2020. Nella schiera dei giornalisti ospiti in studio c'era anche Selvaggia Lucarelli e tutto era pronto per l'ingresso in pompa magna di Elettra Lamborghini d'oro vestita.

Il motivo dell'improvviso forfait l'ha spiegato la stessa Lucarelli davanti a Mara Venier. "Elettra Lamborghini era qui e stava per entrare - ha spiegato la Lucarelli - Se n'è andata perché ha visto che c'ero io. Non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica ma non si scappa dal contraddittorio. Ci si confronta. Non ho mai conosciuto Elettra Lamborghini, forse ho fatto su Twitter una battuta su un suo vestito. Per fare le bizze in questo mestiere bisogna poterselo permettere, bisogna essere supportati da un grande talento che nel suo caso non c'è. Io al suo posto cercherei di essere simpatica". Mara Venier ha sperato che la Lamborghini ci ripensasse prima della fine della trasmissione. Ma niente da fare.