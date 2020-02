Diodato vince Sanremo 2020. Sul podio del Festival Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari

Diodato vince il Festival di Sanremo 2020. Col suo brano "Fai rumore" ha conquistato pubblico e critica. Accanto a lui sul podio ci sono Francesco Gabbani secondo con "Viceversa" e i Pinguini Tattici Nucleari terzi con la loro "Ringo Starr".

A Sanremo 70 Diodato fa l'asso pigliatutto e si aggiudica anche il doppio premio della critica "Mia Martini" e "Lucio Dalla". Per Francesco Gabbani arriva, invece, il Premio Tim Music per il brano più ascoltato sulla piattaforma digitale Tim. Premio Bigazzi per la migliore composizione musicale vince Tosca con "Ho amato tutto".