Patrick Ray Pugliese è l’anima del Grande Fratello Vip 4 e i vip cominciano ad aver paura della sua forza al televoto in caso di nomination. Così Paola Di Benedetto e Antonella Elia si interrogano su chi sia veramente e insinuano in Licia Nunez il dubbio che si sia costruito un personaggio.

Ieri sera, le tre concorrenti stavano parlando in cucina e Licia ha dichiarato che Patrick è uno dei suoi preferiti, ma la Di Benedetto: “E’ simpaticissimo, però vorrei capire se questo cristiano oltre a giocare h24 fa qualcos’altro. Non può essere che nella vita giochi sempre. Vorrei capire fino a che punto questo suo giocare fa parte del suo gioco o se è veramente così, a volte mi sembra una cosa forzata. Io non conosco Patrick, io conosco il lato giocoso e credo che sia forzato”.

Antonella Elia, presente alla discussione, si è detta d’accordo: “Anche secondo me è forzato. Per me la sua è una strategia, fa quello simpatico, il giullare, fa quello disordinato, un personaggio di regia, quello che mette gli occhiali da sole, vietati in casa, secondo me fa una strategia, io ci resterei malissimo, male, male, ma al televoto con lui è difficile” e Fabio Testi: “Lui è già arrivato in finale due volte in precedenza”.A differenza dei vip, gli utenti dei social non hanno dubbi: Patrick Ray Pugliese deve vincere il GFvip 4. E' abile a districarsi tra le varie trappole del reality, ma è buono, spontaneo e autoironico. Ed è stato capace di sdrammatizzare e ribaltare a suo favore le offese continue di Antonio Zequila.