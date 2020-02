Fabio Testi sbrocca col Grande Fratello Vip. La mattina è una furia

Fabio Testi picconatore ufficiale del Grande Fratello Vip 4: “Co***one, cosa metti la musica così alta?! Ti mando a fan**lo!”. L’attore è in nomination insieme a Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Barbara Alberti, ma piano, piano sta venendo fuori. Smonta tutti i teatrini della produzione e dei concorrenti e quando sbrocca è un trash imperdibile.

Per approfondire leggi anche: Zequila e Montovoli, qual è adesso il problema

Ieri notte, ai coinquilini che sono entrati in camera mentre dormiva per fare uno scherzo a Antonio Zequila ha urlato: “Andate a giocare fuori! Avete rotto i co***oni!” e stamattina ha concesso il bis con il Grande Fratello. Per svegliare i vip, la produzione ha messo la musica a tutto volume e Fabio Testi è andato fuori di testa e ha ricambiato il buongiorno così: “Ma dove sta scritto nel contratto che la mattina devono mettere la radio a mille? Ma sono pezzi di me**a! E’ una violenza fisica! Ma io li mando a fanc**o, io li mando a ca**re!”. Poi in cucina ha rincarato la dose tra le risate dei compagni d’avventura: “Imbecille, cretino, tanto ci alziamo lo stesso, co***ne…gratuitamente ti spacca i timpani…. Perchééééé co***ne, co***ne, perché spaccarti le orecchie la mattina gratuitamente… è un co***ne, pagalo poco”.

Per tutta risposta la regia ha alzato il volume della musica e Testi: “Sì, alza, alza, gratuitamente ti scassa i timpani, perché? A farti male, a farti male al cervello la mattina…tanto ci alziamo lo stesso…”. Dopo aver smontato i favoritismi del GFVip verso Barbara Alberti, dopo aver asfaltato la capanna del sesso dei "cartonari" Pago e Serena Enardu, adesso se la prende anche con il Big Brother. Per i social è una manna dal cielo di divertimento e vogliono che lunedì si salvi.