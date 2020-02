Tiziano Ferro chiede scusa a Fiorello. E spunta il bigliettino nel camerino

Continuano le schermaglie tra Tiziano Ferro e Fiorello a Sanremo. Dopo l'infelice battuta sintetizzata nell'hashtag #fiorellostattezitto, Ferro ha scritto e lasciato un bigliettino di scusa nel camerino di Fiorello. Nel bigliettino si legge: "Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre, nel tuo programma, si prendeva in giro cantando con te le parole "Me lo prendi papà" su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato che fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante. #tizianostattezitto. P.S: Scusa la scrittura ma in corsivo faccio pure più schifo”.

Il bigliettino è stato postato su Instagram e lasciato nel camerino di Fiorello che ha minacciato di abbandonare il Festival prima della fine perché si è sentito offeso dalle parole del cantante di Latina. Vedremo come proseguirà la telenovela di Sanremo.