Al Bano e Romina, sotto la reunion niente. E Cristiano Malgioglio...

Reunion? No, grazie. Grande gelo tra Al Bano e Romina sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Cantano in playback la canzone scritta per loro da Cristiano Malgioglio, seduto in prima fila. Lui ha incassato l’applauso del pubblico. Ma chi sognava un ritorno in grande stile fra Al Bano e la Power, ex da anni, ha dovuto fare i conti con una doccia fredda. Lei, abito bianco lungo e largo d’ordinanza, guarda Al Bano. Lui a stento la guarda. Parte il medley e poi il nuovo brano, appunto scritto da Malgioglio. Che nelle scorse settimane, secondo quanto raccontano i suoi social, ha incontrato Al Bano e Romina (probabilmente a Cellino). Nessuna reunion sentimentale tra loro. Solo lavoro e musica. Ma essendo ad un passo il pubblico ha notato la loro distanza.