Barbara Alberti ha un tallone d’Achille: non sopporta la nomination al Grande Fratello Vip. “Finirò come Carlotta Maggiorana, mi sentirò male. Mi irrita l’ipocrisia”. E Wanda Nara la punge. La scrittrice e giornalista mal sopporta di vedersi al televoto: la prima volta si è sentita male e il televoto è stato annullato, la seconda volta era una finta eliminazione, ma si è salvata (il meno amato è risultato Cucuzza) e la terza le ha riaperto le porte del disagio.

Subito dopo la puntata, Barbara Alberti ha confidato a Licia Nunez di sentirsi come Carlotta, la miss bella e statica come un vaso Ming che ha deciso di ritirarsi: “Secondo me finirò come Carlotta, mi sentirò male. Da quando ho scoperto che possono ascoltarci anche i sussurri non posso esprimere ciò che penso in questo momento. Non mi interessa questa guerra, so bene che non dovrebbe fottermene nulla, ma mi rattrista profondamente, è una tristezza umiliante, sono molto triste, questi si magnano pure i sassi, mi irrita l’ipocrisia, non sono mai stata costretta a sopportarla e vorrei morire così, non posso cominciare adesso, è tardi. Quella (Adriana Volpe, nda) mi dice che voleva il confronto e non viene da me”. Licia le ha consigliato di staccare per una notte e di godersi il successo al televoto e l’Alberti: “In effetti non me l’aspettavo però Pago mi ha fatto notare che si tratta di un pubblico televisivo, non social e quindi sì, mi torna che mi abbiano salvato”.

In attesa di scoprire se Barbara Alberti si ritirerà oppure no, l’opinionista del GFVip, Wanda Nara, che non segue mezza dinamica del reality, ma fa presenza il lunedì, le ha tirato una shade mica da ridere: “Questa settimana VarVara deve stare attenta perché succede sempre qualcosa quando va al televoto”. Gelo da parte di Alfonso Signorini.