Elettra Lamborghini scatenata: "Ce l'hai piccolo", così asfalta l'hater

Elettra Lamborghini contro gli haters: “Sei un infelice con il pisellino piccolo”. Una bellissima foto dell’ereditiera, per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, ha scatenato un professionista dell’odio per mancanza di felicità. Un fan della cantante ha twittato due foto del red carpet del Festival di Sanremo dove Elettra Lamborghini ha sfilato con un elegante vestito rosso lungo fino ai piedi e ha commentato: “la vera e unica queen del Festival”.

L’esuberante e simpatica Elettra lo ha ritwittato in segno di ringraziamento, ma un hater si è scatenato: “Bella palla di lardo, cafona peggio di una scrofa”. La regina del twerking non ha lasciato correre e lo ha fatto a pezzi a modo suo: “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto al fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice e arrabbiato con il mondo… mi dispiace…pisellino”. La Lamborghini si esibirà sul palco della 70esima edizione della kermesse canora mercoledì 5 febbraio.