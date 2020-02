Achille Lauro a Sanremo resta nudo come San Francesco

Performance particolare sul palco dell’Ariston per Achille Lauro, che ha percorso la scala avvolto da un grande mantello nero per poi toglierlo e restare con una tutina minimal, dorata con le paillettes. «Sul palco dell’Ariston - ha spiegato poco dopo il suo ufficio stampa - Achille Lauro ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della sua storia, in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà».

«Nell’assoluto rispetto della religione - aggiunge la nota - e con grande umiltà, Lauro ha scelto di rappresentare la figura del Santo in una delle sue rappresentazioni iconografiche più note, quella di Giotto, per omaggiare la figura di un Uomo così iconico, che ancora oggi porta con sé il valore inestimabile di un messaggio universale». «La storia della rinuncia di San Francesco ai beni materiali è un messaggio universale che ancora oggi risulta di grande attualità», afferma Lauro. «L’artista - spiega la nota - salito sul palco a piedi nudi, ha indossato una cappa di velluto nero, ricamata a mano, con pailettes oro e argento per rappresentare il mondo a cui il Santo ha scelto di rinunciare. Nel momento clou dell’esibizione, spogliandosi proprio come il Santo d’Assisi e ispirandosi al noto affresco, Lauro ha svelato l’ensamble custom made, body e shorts in strass nude. Svelato dunque anche il collegamento con la figura del Santo, che era comparso a sorpresa sui social dell’artista nelle settimane precedenti al Festival e aveva scatenato la curiosità dei fan», conclude l’ufficio stampa.