GfVip, Fabio Testi e le notti hot di Pago e Serena: perché non lo fanno a casa loro?

Al Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi asfalta Pago e Serena Enardu: “Ridicoli, sembrano i cartonari della stazione Termini. Vadano a trom**are a casa”.

Pago era tra i preferiti del pubblico fino a quando la fidanzata Serena Enardu non ha varcato la porta rossa del GFVip in qualità di nuova concorrente del reality show di Canale 5. La coppia si è ritrovata, si è scoperta innamorata più che mai (tra un’esigenza e l’altra dell’ex tronista) e, causa astinenza semestrale di lui, la passione è divampata già la prima notte nella stanza dell’oblò ceduta per l’occasione da Clizia Incorvaia. Movimenti e sospiri erano inequivocabili: hanno consumato.

Ma all’attrazione non si comanda e Pago e Serena – sfrattati dall’oblò da Clizia – domenica sera hanno allestito una capanna utilizzando i cuscini del divano e le coperte. Qualcosa di molto simile a quanto fece Pietro Taricone con Cristina Plevani durante la prima edizione del Grande Fratello. Un piccolo accampamento per ripararsi dalle luci sempre accese del salotto. Questa mattina, Fabio Testi (molto critico con la produzione, nda) si è rivolto a Andrea Denver e li ha demoliti: “Ma dai, son ridicoli, sembrano i cartonari della stazione Termini, ma dai, per fare una trom**ta...e fatevela a casa no?!”. Non è finita perché Pago e Serena hanno dato spettacolo anche oggi pomeriggio: il cantante si è steso sul letto e ha affondato la faccia tra le gambe della 44enne sarda mentre gli faceva un massaggio alla schiena. Una scena involontariamente piccante.