Rita Rusic fa a fette Adriana Volpe: non lavora più. E su Valeria Marini...

E adesso parla Rita Rusic. A “Live Non è la d’Urso”, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, dà l’affondo a Valeria Marini: “Cerca visibilità” e Adriana Volpe: “Ha perso il lavoro, per lei il Grande Fratello è importantissimo”.

Rita Rusic è uscita dal GFVip prematuramente, ma tant’è. All’amica Barbara d’Urso ammette: “L’ingresso di Valeria Marini non è stato piacevole. Secondo te era divertente? Forse per gli altri sì, per me no, è la vita reale. Da quando mi sono separata con Vittorio (Cecchi Gori, nda), i bambini non hanno mai avuto problemi a frequentare il padre, li hanno avuti quando è arrivata Valeria. I figli hanno sofferto. Vittorio si è messo con Valeria dopo un anno che eravamo separati, quindi il problema non ero io, erano i figli. Chi ha sofferto di più? Entrambi: Mario era piccolo, Vittoria però era adolescente”.

Per approfondire leggi anche: GfVip, Fabio Testi svela il trucco a Carlotta Maggiorana

La d’Urso manda in onda la clip in cui Cristiano Malgioglio punge la Marini (“non si fanno i chiarimenti in televisione”) e la Rusic ride sornione: “Vedi? Malgioglio ha capito tutto… parla di mio tornaconto, ma quale? E’ lei che è venuta nella casa vestita da Bagaglino. Vittorio si è sottoposto alla macchina della verità a quest’ora (23.30, nda)? Allora già dormiva! E’ normale che sia la donna più importante della sua vita, abbiamo costruito tanto insieme, abbiamo ottenuto tanti successi, tanti premi, abbiamo due figli… mi sono ricordata di tutto quando era in coma in ospedale, lui ricordava e nessuno lo capiva, c’era un buco e nessuno comprendeva, io ero la sola a sapere, parlavo una lingua che nessuno parlava”.

La produttrice cinematografica è tranchant su Adriana Volpe: “Quando l’ho mandata a quel paese, io non parlavo con lei e non mi interessava quello che diceva maestrina Volpe. Sono entrata nella casa senza preconcetti, mentre lei si è messa contro di me senza ragione, lei ha visto in me una rivale, avevo fatto la copertina di Chi in rappresentanza delle donne, avevo fatto Verissimo, ma non l’ho deciso io, lei invece si sente più importante e questo le avrà dato fastidio, quindi si è scagliata contro di me. E l’altro motivo è che è una donna in un momento difficile, ha avuto problemi sul lavoro, non lavora più, quindi per lei il GF è importante, per lei è fondamentale questo Grande Fratello”. E Barbara d’Urso chiude: “Ecco, una sottile punta di veleno per salutarci”. Peccato, il Grande Fratello Vip l’ha persa troppo presto.