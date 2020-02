Aristide Malnati censurato dal GfVip. Ecco perché

Al GFVip 4, Aristide Malnati svela gli altarini dell’Isola dei Famosi 2016: “Esageravano per far spettacolo”.

Aristide Malnati, concorrente del Grande Fratello Vip poco amato dal popolo social, non ama gli scherzi di Patrick Ray Pugliese e si augura che o lui o Antonio Zequila vengano eliminati al televoto. Nel frattempo torna sulla sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2016 e svela tutti gli altarini.

Seduto al tavolo da pranzo con Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Licia Nunez e Antonella Elia ha raccontato: “Io ho sofferto la fame solo l’ultima settimana, ero veramente debilitato, c’era un centro medico allestito in un’isola vicina, ma era più per scena che per altro. Mi portarono lì e mi fecero una flebo, però era per far spettacolo, in realtà bastavano due bustine di integratori”. La regia ha staccato subito, poi è tornata sul gruppo pensando che l'argomento fosse chiuso, ma Aristide stava spiegando di nuovo l’episodio dell’accendino che Fiordaliso nascose in un preservativo dentro di sé: “Sì accendemmo il fuoco con l’accendino, ma pensammo a un diversivo. C’erano due troupe e Simona Ventura finse di avere un battibecco con un’altra naufraga per attirare l’attenzione, durò in tutto 20 secondi, io intanto facevo finta di coprire con gli occhiali. Si vide un fumo enorme…ci sgamarono subito”. E la regia censura di nuovo.