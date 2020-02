Milly Carlucci batte Alfonso Signorini. Perché perde il GfVip

Milly Carlucci vince la sfida degli ascolti con il coraggio. La conduttrice di RaiUno con “Il Cantante Mascherato” ha osato un nuovo format e in quattro puntate ha sempre fatto meglio del competitor: il Grande Fratello Vip 4 su Canale 5. La finale è stata seguita da 4.432.000 telespettatori per il 22% di share, mentre il Grande Fratello Vip 4 ha interessato 2.920.000 pari al 17% di share con chiusura a notte inoltrata cioè l’1.35. L’analisi delle curve di @bubinoblog dimostra che la finale dello spettacolo di Milly Carlucci inizia al 22% e chiude al 32%, mentre il reality show di Canale 5 parte al 19% e tocca picchi di oltre il 20% solo dopo la proclamazione del vincitore de “Il Cantante Mascherato”.

Per Raiuno si tratta dello show più seguito dall’inizio della stagione televisiva (settembre) a oggi. Sull’altro fronte, Mediaset - reduce da una stagione non brillantissima per gli ascolti (fatta eccezione Maria De Filippi “Miss 30% di share”) - ha preferito mandare in onda il Grande Fratello Vip 4 due volte a settimana pur di non abdicare completamente al venerdì. Come si dice in gergo “meglio due feriti che un morto”, meglio cioè una media in otto puntate del 18% che una notte da leoni con il 20% di share. Tuttavia resta la sensazione che il vero vulnus di quest’edizione del GFVip sia la cattiva gestione del cast e delle dinamiche interne: il potenziale trash c’è (soprattutto tra le donne), ma non lo fanno esplodere. Rischia di essere un eterno incompiuto.