Al GfVip Fabio Testi svela il trucco a Carlotta Maggiorana. Ma finisce così

Al Grande Fratello vip 4, Fabio Testi dà un consiglio a Carlotta Maggiorana: “Impara a lavorare”. Poi l'imprevisto tutto da ridere.

Carlotta “fermacarte” Maggiorana parla di rado e si vede ancora meno. La sua presenza nella casa del GFVip è pari a quella del fantasma Casper con l’aggravante che da dieci giorni elemosina dai coinquilini una nomination per uscire e tornare dalla famiglia che “manca come l’aria”. Incredibile che lei sia dentro e Rita Rusic fuori. In verità, è finita al televoto, ma il pubblico ha preferito salvarla e cacciare Ivan Gonzales. Adesso è di nuovo in nomination e dovrebbe risultare la meno salvata, ma si vedrà lunedì sera.

Stamattina, Carlotta manifestava tutta la sua voglia di uscire a Fabio Testi, l’eroe social dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 per aver detto: “Nomino Barbara Alberti perché è privilegiata, ha avuto un trattamento diverso da tutti gli altri” seminando il panico in tutta Cinecittà e facendo sbiancare in volto Alfonso Signorini totalmente impreparato allo sputtanamento. “Mi fa male lo stomaco, non ce la faccio, lo sento” sussurrava l’ex Miss Italia e Testi: “No, ce la devi fare, stai con me, così impari!” e quella: “Imparo cosa?”, “A lavorare! Questo è un lavoro! Devi concentrarti. Concentrati, se ti fa male lo stomaco non importa, rimani due, tre settimane, capito mi hai? Tu che sei giovane e forte reagisci virilmente!” ha detto con tono risoluto Fabio Testi. La Maggiorana non sembrava convintissima anche se per il momento ha capitolato. L’incoraggiamento però è finito in modo esilarante: l’attore si è soffiato il naso e ha dato un forte colpo di tosse. Si è coperto con le mani, peccato che subito dopo piene di microbi le abbia strusciate su e giù sulla spalla della medesima Carlotta.