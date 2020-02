GfVip, Antonio Zequila le spara grosse tra "sventrapapere" e De Laurentiis

Antonio Zequila senza freni al Grande Fratello Vip: "Ho lo sventrapapere. Conobbi Marina De Laurentiis, la mia ex fidanzata però la fece fuggire... peccato mi ero sistemato". L’attore una ne pensa e cento ne dice, quasi tutte sgradevoli. Offese, doppi sensi e battute volgari si sprecano più del cibo in casa, ne sanno qualcosa Patrick Ray Pugliese, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe.

La sorella del “vipppponeeee” lo ha difeso a “Pomeriggio Cinque” sostenendo che i telespettatori sono diventati troppo bigotti, certo è che lui non aiuta sottolineando ogni secondo di ogni giorno la sua fama da seduttore non seconda a quella di Casanova. E quando ricorda le sue conquiste non lo fa mai in modo elegante. Ieri sera, in salotto, si è auto incensato così davanti a Rita Rusic e a uno dei super boni: “Il mio è uno sventrapapere. Alla mia età, non ho mai usato niente, niente viagra, solo un po’ di vino rosso e cioccolato fondente. Nessuna si è mai lamentata, mi hanno sempre detto ‘oh, ma che c’hai, l’acqua minerale nelle vene?’ Mai una delusione, lo lavo, lo profumo, gli metto il gel”. Zequila era incontenibile. Non contento del putiferio che ha scatenato rivelando il presunto flirt con Valeria Marini, ha raccontato un altro aneddoto del passato: “Sapessi le cose che sono successe a me. Sai, una volta mi ero fidanzato con la sorella di Aurelio De Laurentiis, Marina De Laurentiis, avevo una ex fidanzatina 20enne, una figa pazzesca, questa veniva sotto casa, mi rompeva la macchina, urlava, ti sventro… questa si è messa paura… altrimenti io mi ero sistemato, m’ha inguaiato la pratica!”.

Dopo i racconti sul "grosso affare", Antonella Elia lo ha stuzzicato: “Allora faccelo vedere” e l'attore ha insistito sulla sua potenza sessuale: “Eh, ma poi una vuole anche sapere come funziona. Mica lo guardi e basta. Come quando compri un giocattolo, vuoi pure vedere come funziona. Per coprirlo ci vuole lo striscione di Castellammare di Stabia…”. Jacopo ha interpellato Rita Rusic: “cosa ne pensi dello sventrapapere?”, la donna ha preferito il silenzio e Zequila di nuovo: “Di queste cose non si parla, si fanno e basta”. Al gruppo si è aggiunta Barbara Alberti: “No, io non ho alcuna curiosità di vederlo. Piuttosto direi che lui è una divertente parodia involontaria degli anni ’80, non mi pare c’entri nulla la reale prestanza fisica. Lui scherza, gioca”.