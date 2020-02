Antonio Zequila senza freni al GfVip, così bullizza Patrick: gli metto l’urina in bocca

La bufera social su Antonio Zequila aumenta di ora in ora. Il concorrente del Grande Fratello Vip 4 è finito nell’occhio del ciclone per le reiterate offese a Patrick Ray Pugliese. L’ultima? “Gli metto la pipì in bocca così smette di fare i gavettoni”. Da quando è entrato, lo bullizza sul peso: “cinghiale, ippopotamo, maiale, quarto di bue da macellare” o lo sfotte, con la complicità di Andrea Denver e Aristide Malnati, dicendo che vuole legarlo al palo e torturarlo come San Sebastiano prendendolo a pallate su denti e genitali. E ancora: “Dagli un colpo a quel biondino lì e sfondagli il cranio” solo perché di notte russa forte. Finora Patrick Pugliese ha sempre risposto sdrammatizzando e prendendosi gioco di Zequila, che considera una persona buona, a suon di gavettoni.

Questo comportamento però infastidisce molto Michele Cucuzza, Fabio Testi e appunto Antonio Zequila. Oggi pomeriggio, l’attore ha dato di nuovo sfogo al suo linguaggio violento verso Patrick: “Di notte sembra un porco e di giorno fa il maiale, volevo strozzarlo con il cuscino stanotte (per la roncopatia cronica, nda), gli metto una patata in bocca… russa di bocca o di c*lo? Stanotte gli metto l’urina in bocca, gli faccio passare io la voglia di fare i gavettoni”. Il tutto tra le risate di Aristide e Denver. I telespettatori che seguono il live su Mediaset Extra (non il montaggio striminzito del daytime su Canale 5, nda) si sono indignati a tal punto che hanno dato vita all’hashtag #zequilafuori entrato in tendenza su Twitter. Anche alcuni ex gieffini si sono schierati con Patrick, tra questi Cristina Plevani che su Twitter ha scritto: “Credo e spero che #zequila venga squalificato domani sera”, poi ha svelato un retroscena: “p.s. Salvo è stato squalificato subito perché è stata la famiglia a chiedere di non eliminarlo in diretta davanti a tutti”. Una rivelazione da verificare, visto che Mediaset eliminò Veneziano due giorni prima della puntata.