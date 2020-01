Grande Fratello Vip, Licia Nunez sconvolta: mollata per quel gesto. Adesso spunta la verità

Addio Licia Nunez. Al Grande Fratello Vip, Barbara Eboli scarica con un messaggio sui social la fidanzata Nunez che, rinchiuso nella Casa di Cinecittà, non capisce il motivo: "Non è vero" esclama ma spunta la verità sul gesto (non) esclusivo che ha mandato su tutte le furie la compagna. Licia “Alexa Belli” Nunez ex fidanzata di Imma Battaglia che poi ha sposato Eva Grimaldi, si era messa con Barbara Eboli che, dopo il caso esploso al GF Vip sulla precedente relazione, ha deciso di scaricarla con un post su Instagram.

La Nunez, che ha passato ogni secondo delle ultime tre settimane a fare la sottona e a snocciolare i dettagli del rapporto con Imma, legge il messaggio di addio con le medesima espressione di chi si trova di fronte a un test di chimica farmaceutica: “Sono certa di non averle mancato di rispetto. Questo post non è un addio, non è nel suo stile, la conosco bene”. Ecco un breve riassunto del GF di Licia Nunez: “Imma è stato un amore viscerale… quando stavo con Imma... Sono stati anni pieni d'amore… è stato un amore totalizzante… non volevo lasciarla… sono andata al suo matrimonio e ho detto a Eva ‘rendila felice’, io e Imma ci sentiamo ancora e Eva non lo sa”. Licia è incredula e non mette a fuoco il gesto “incriminato” così le veniamo in soccorso: ha raccontato che a “Ballando con le Stelle”, prima di esibirsi, baciava il bracciale regalatole da Imma in segno di incoraggiamento e ora nella Casa del GFVip fa la stessa cosa baciando l’anello di Barbara. Originalità zero. Alfonso Signorini le ha chiesto :"vorresti vedere Barbara vero? ti aspetti che ci sia, vero?" e lei: "Sìììì", "Ecco non c'è, cambiamo argomento" ha detto con involontaria comicità Signorini. Tuttavia, la reazione fredda alla notizia dell'addio ha sollevato molte perplessità sui social che hanno ipotizzato un teatrino montato ad hoc per lunedì prossimo e nella notte Licia Nunez ha ribadito di essere sconcertata, ma scettica ulla veridicità del post. Nella panic room, Clizia Incorvaia ha provato a farle notare che forse aveva parlato un po' troppo di Imma Battaglia, ma l'attrice ha fatto spallucce: "No, non può essere quello. Figurati".