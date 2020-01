Giallo Barbara Alberti. La verità sull'addio al Grande Fratello Vip

Giallo Barbara Alberti. Che fine ha fatto la scrittrice dopo la sesta puntata del Grande Fratello Vip 4? Ufficialmente ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà perché non vuole sciupare una bella esperienza, ma il vero motivo sarebbe un altro: il GF e Alfonso Signorini le stanno rovinando la reputazione.

L’avventura di Barbara Alberti all’interno del GFVip è arrivata al capolinea: la scrittrice (in nomination insieme a Patrick) ha ribadito in diretta la sua volontà di varcare la casa dalla porta rossa come una Pamela Prati qualunque perché: “sono tutte persone splendide e non voglio fare le nomination, mi fa star male”. Alfonso Signorini l’ha bacchettata per l’inosservanza del regolamento nel non fare la nomination e l’ha invitata a riflettere fino a lunedì. Dopo la puntata, Barbara Alberti si è sfogata con Aristide Malnati: “Io all’inizio della prossima puntata dico che voglio lasciare il gioco, non vedrò i risultati del televoto, voglio andare via prima. Nella vita sono sempre uscita nei momenti più improbabili, non mi sono mai pentita di pagare penali emotive”.

Barbara Alberti ha puntato i piedi per uscire subito dopo che è stata nominata, un po’ come chi si accorge che sta perdendo e abbandona prima della disfatta anche se si è vociferato fin dall’inizio che la sua fosse una partecipazione di due settimane. Dunque, la scrittrice è irremovibile: “Mi hanno nominato Clizia, Antonella e Paola – ha raccontato a Aristide -. Ma io ho detto a Signorini che volevo andarmene, lui però mi ha risposto di pensarci su fino a lunedì. Io però non voglio essere buttata fuori dal pubblico, voglio andarmene io. Ho spiegato le mie ragioni e lunedì ripeterò questa cosa, spero che non mi facciano dei brutti scherzi. Io sono già fuori con la testa, voglio congedarmi a cuor leggero. Dopo 17-18 giorni di ozio, la mente comincia a ragionare di nuovo. Finora è stato bellissimo, negli ultimi giorni un po’ meno. Tornare a leggere non sarà male”.

Barbara Alberti ha anche svelato che aveva chiesto agli autori di potersi scusare in puntata con Pasquale Laricchia: “Io sto uscendo come una vecchia strega, non mi sta bene”. Nella notte, i coinquilini le hanno consigliato di non prendere decisioni affrettate, ma di aspettare l'esito del televoto in modo da non perdere il cachet, mentre Pago ci ha scherzato su: “Dov’è Barbara? E’ già sul raccordo anulare”.

Ma “Trendit.it” di “Trashitaliano” riporta una versione molto diversa. Sul sito si legge che Barbara ha coperto il microfono e confessato a Adriana Volpe tutto il suo disappunto per il trattamento ricevuto dagli autori e dallo stesso Signorini: “Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, voglio avere delle rassicurazioni, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. E’ tutto un rovesciamento della situazione”. Oggi Barbara Alberti non si è mai vista, si è sentito una donna urlare intorno alle 13.30 e poi più nulla. Tutte le volte che i concorrenti hanno citato la scrittrice, la regia ha censurato cambiando inquadratura.