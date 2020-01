Grande Fratello Vip, bacio mai visto. Così il fidanzato Pietro consola Antonella Elia

Bacio da show dei record per Antonella Elia e il suo Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip. Wanda Nara la incorona: “Ha due pa**e così”. Alfonso Signorini vorrebbe riabilitare la showgirl agli occhi del pubblico dopo le polemiche degli ultimi giorni. Va in onda una clip in cui la Elia, orfana di entrambi i genitori fin da piccola, confessa: “Mi sono mancate la sicurezza e il conforto, quando sento gli altri parlare dei genitori per me è un tasto dolente, io non ce li ho e i parenti non mi hanno mai cercato. Ogni tanto vedo le foto di quando ero in braccio a mia madre e penso che quell’abbraccio doveva essere caldo, ma ero piccola e mi ricordo poco. Io cerco di sopravvivere in questo mondo strano e quando sono felice cerco di sentire la felicità al massimo”.

Interpellata da Signorini, Antonella fa autocritica e va in crisi: “Dico cose brutte e sono brutta, mi vedo brutta. Mi vergogno tanto. Spargo uragani”, ma il conduttore con carità pelosa osserva: “Tu hai la bellezza della tua verità. Non è facile essere veri in un mondo di ipocriti. Cosa rappresenta per te, il tuo fidanzato Pietro?”, “La bellezza, il fuoco e l’energia”.

Antonella Elia esce dal confessionale e trova in salotto il futuro marito. Scatta un limone sincero, rumoroso e orgasmico. Cinque minuti di mugolii e rossetto rosso sbavato alla Joker. Pietro vorrebbe consolarla, ma finisce col commettere una clamorosa gaffe: “Per me sei la mia bambina. Io ho un figlio, ma per me sei l’altra figlia, ti vedo piccola. Volevo entrare già al secondo giorno, non ho dormito per tre notti. Non pensare mai che sei sola. Non sei sola, ci sono io che ti aspetto”.

Signorini lo invita a uscire, quello cincischia e urla: “Te ne devi proprio andare!!!”. Wanda Nara è sconvolta: “In intimità Mauro mi bacia così, ma in pubblico non lo farebbe mai. Mi piace Antonella, è una donna con due pa**e così, è coraggiosa e sincera e merita un grande amore”.