Antonella Elia sbrocca con gli uomini del Grande Fratello Vip: avete il cervello nel...

Antonella Elia contro tutti gli uomini della casa del Grande Fratello Vip: “Avete il cervello nel pisello! Scemi, non vi parlo più!”. Ieri notte le vip del GF hanno messo su uno spettacolino di burlesque, i coinquilini dovevano proclamare la migliore e ha vinto Fernanda Lessa che si è preparata in due minuti d’orologio, ha ballato super sexy e ha sfoggiato un fisico di marmo in perizoma e reggiseno (subito dopo ha infilato la tuta ed è tornata a riposare causa influenza). Il verdetto ha mandato su tutte le furie le donne che se la sono presa peggio di quanto fanno le dame alla sfilata del Trono Over di “UominieDonne”.

Antonella Elia ENDING MEN #GFVIP pic.twitter.com/bB8RypGCui — C l a u d i a (@itsclaudiatweet) January 23, 2020

Mentre Antonio Zequila insisteva fino allo sfinimento sullo zero a Paola di Benedetto “perché non ha mostrato il c**o”, mentre Fabio Testi disquisiva con la Di Benedetto (offesa per l’ultimo posto) sul fatto che “è risaputo che a letto le brasiliane sono le migliori”, “No, lo sono le italiane. Io do il meglio a letto. E’ un luogo comune dire che le brasiliane sono meglio, come dire che i neri hanno il big bamboo”, in salone Antonella Elia (che ha regalato una gif storica al popolo social), in maniera goliardica, dava di matto: “Ma siete scemi! Siete scemi! Scemi! Avete il cervello come una nocciolina, il cervello di un moscerino. Che scandalo! Mer*e, mer*e, con me avete chiuso! Non vi parlo più e adesso nominatemi! Andate a ca**re” e poi è esplosa: “Avete il cervello nel pisello, lì ce l’avete!Usate solo il pisello!” mimando il gesto con Patrick che rispondeva: "E' vero, hai ragione!!!". La Elia non si dava pace: “Quella si muoveva come fosse ubriaca, sono sportiva un ca**o, questo Grande Fratello è una presa per il c**o! Una che fa finta di acchiappare le vespe e agita il c**o in perizoma. E’ il nulla Fernanda, il nulla. Io davvero non parlo più agli uomini”.

Antonella Elia, con il trucco sfatto, è tornata in salone, si è seduta vicino a Rita Rusic e Barbara Alberti e ha ricominciato a rimuginare sul fattaccio più nera che mai: “Ha vinto per un unico motivo, non c’è bisogno che ve lo spieghi cari uomini, ci arrivate anche da soli… forse… Io non lo posso dire perché sono on air… non ho capito cosa ci fosse di divertente nella sua performance con la mosca. Era disgustoso, ripugnante quello che ha fatto quella poraccia, inguardabile. Paola stai facendo m’ama non m’ama con il fiore? Io l’ho schiacciato sotto i piedi!”. Secondo Barbara Alberti lo spettacolo è stato carino, brioso e di buon gusto e la Elia l’è saltata agli occhi: “Beh insomma… Fernanda no… era con il c**o di fuori e le tette di fuori! Che schifo”.