Sanremo, Elettra Lamborghini promette scintille. Così sfida Claudia Mori

“Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a Sanremo. Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata Musica (E il resto scompare) non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla sul palco dell’Ariston, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. Ed io e la mia canzone non vi deluderemo”.

Elettra Lamborghini è pronta a calcare il palco dell’Ariston con un pezzo dai ritmi latini, su una base catchy e di stampo squisitamente pop. Il brano scritto e prodotto da Michele Canova, storico produttore di Tiziano Ferro, Jovanotti e grande firma dei più grandi successi del pop italiano, e Davide Petrella, uno degli autori italiani di maggior successo nonché collaboratore di lunga data di Cesare Cremonini. Nella serata dei duetti è pronta a stupire con una versione in pieno stile “lamborghini” del brano brano del 1982 di Claudia Mori Non succederà più in duetto con Myss Keta.