Al Trono Over volano le scarpe. Cosa fa Barbara De Santi

Volano scarpe al Trono Over di “UominieDonne” e non è un eufemismo. Barbara De Santi è stata la protagonista dell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi. Sul sito “ilvicolodellenews” si legge di una puntata molto movimentata. Dopo lo spavento di Gemma Galgani per la carica erotica del nuovo corteggiatore Emanuele (“sono molto attivo sessualmente”), l’incontentabile Barbara De Santi racconta di essere uscita con Marcello, ma di non riscontrare nel cavaliere un reale interesse “perché subito dopo cena l’ha riaccompagnata in albergo senza che lei gli avesse palesato questo volere. Lui dice che lei gli aveva detto di non stare bene pertanto l’aveva portata a dormire, insomma le loro versioni non combaciano”.

Le indiscrezioni de “ilvicolodellenews” aggiungono: “Alla fine si insultano a vicenda e lei gli lancia in faccia un biscotto che una del pubblico gli aveva offerto in un momento in cui si sentiva mancare per calo di zuccheri. (…). Marcello però continua a parlarle dicendo di aver fatto tutto da sola e lei prende e gli lancia una scarpa. La scarpa arriva vicino a Simone che vuole riportargliela ma la prende Armando e gliela porge lui dicendole che alla fine accusava lui di far gesti sconsiderati ma lei è peggio”.

Il putiferio va avanti con l’opinionista Gianni Sperti che rimprovera la dama per lo spreco di cibo e Barbara De Santi stupisce tutti: “Si alza, riprende il biscotto da terra e se lo mangia incurante dei germi tanto gli anticorpi lavoreranno per lei. Alla fine Barbara accusa di nuovo Armando di aver la fidanzata fuori e lo minaccia che prima o poi porterà le prove, lui le dà della pazza ma lei continua a dargli del falso e poi inizia a dire che tutti quelli del parterre maschile lo sono”.